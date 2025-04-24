Меган Маркл не стрималась і відповіла на найбільшу претензію до її Netflix-шоу

Меган Маркл публічно прокоментувала одну з головних критик на адресу її шоу "With Love, Meghan", що вийшло на Netflix у березні. І її відповідь була несподівано відвертою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Times.

Реакція Меган Маркл на критику її Netflix-шоу

У серіалі Меган виступає в ролі ведучої - вона запрошує гостей у "домашню" атмосферу, ділиться порадами з кулінарії, садівництва та організації побуту. Серед запрошених - її подруга, акторка Мінді Калінг, а також чоловік, принц Гаррі.

Попри популярність серед користувачів платформи, проєкт отримав неоднозначну реакцію критиків. А головна претензія глядачів полягає у тому, що шоу зняте не у справжньому будинку Меган, а в іншій локації, стилізованій під житло герцогині Сассекської.

Під час виступу на саміті TIME100 у Нью-Йорку, Меган не стрималася і вирішила нарешті прокоментувати ситуацію.

"Люди кажуть: "Чому ви не знімали шоу у себе вдома?" Відповідаю: "Бо мої діти якраз мають лягати на денний сон", - сказала вона.

Маркл додала, що вісімдесят людей на кухні - це не зовсім ті спогади з дитинства, які вона хоче залишити своїм дітям.

Чи буде продовження шоу про життя Меган Маркл

За інформацією американських таблоїдів, попри неоднозначні відгуки критиків щодо "With Love, Meghan", Netflix вже ухвалив рішення щодо продовження шоу на другий сезон. Хоча офіційно це не повідомляється.

Під час саміту TIME100 сама Меган анонсувала, що у другому сезоні шоу з'явиться відомий шеф-кухар, ресторатор, благодійник і великий друг України Хосе Андрес.

Чим зараз займається Меган Маркл

У березні Меган запустила лайфстайл-бренд "As Ever", який швидко став популярним. Перший реліз, що включав джеми, мед, мікси для млинців і квіткові посипки, розпродався менш ніж за годину. Бренд був переосмислений з попередньої назви American Riviera Orchard, яку Меган назвала "словесним салатом".​

У квітні Меган запустила подкаст "Confessions of a Female Founder", де спілкується з жінками-підприємницями про їхній досвід у бізнесі. Подкаст, до слова, отримав змішані відгуки: деякі критики вважають його поверхневим, тоді як інші відзначають щирість і мотиваційний характер бесід.

Під час виступу на TIME100 герцогиня сказала, що зараз вона "найщасливіша за все своє життя", дякуючи підтримці принца Гаррі та їхніх дітей. Вона також наголосила на важливості ментального здоров'я та встановлення особистих меж для збереження гармонії в житті.



Меган Маркл і Гаррі (фото: Getty Images)