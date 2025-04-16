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Візит принца Гаррі в Україну вивів його брата Вільяма з себе: деталі конфлікту

Середа 16 квітня 2025 15:50
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Візит принца Гаррі в Україну вивів його брата Вільяма з себе: деталі конфлікту Принц Вільям і Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Несподіваний візит принца Гаррі до України спричинив дипломатичний резонанс у королівському середовищі. Його прибуття до Львова, де він зустрівся з пораненими українськими захисниками, стало справжньою несподіванкою як для британського суспільства, так і для принца Вільяма, який був шокований діями брата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, старший брат герцога Сассекського був настільки розлючений його поїздкою до України, що висловив різку критику на адресу працівників Кенсінгтонського палацу, а особливо - своєї служби безпеки.

Зазначається, що принц Вільям давно планував особисто вирушити до України, аби продемонструвати підтримку державі, яка вже понад три роки чинить опір російській агресії. Однак радники з безпеки категорично відмовляли його від цієї ідеї, вважаючи поїздку до зони бойових дій надто небезпечною для майбутнього короля. Візит принца Гаррі в Україну вивів його брата Вільяма з себе: деталі конфліктуПринц Вільям і Гаррі (фото: Getty Images)

Невдоволення принца Уельського досягло апогею, коли з’ясувалося, що Гаррі не лише поїхав в Україну без попереднього погодження з королівською родиною, а й зробив це на загал.

Що відомо про візит принца Гаррі в Україну

Минулого четверга принц Гаррі здійснив несподіваний візит до України. Разом із представниками Invictus Games Foundation герцог Сассекський прибув до Львова, де відвідав медичний центр Superhumans.

У цій клініці проходять лікування та реабілітацію українські військові та цивільні, які постраждали внаслідок російської агресії. Зустрічі з пацієнтами глибоко вразили Гаррі - на оприлюднених знімках він виглядав емоційно схвильованим.

Інформація про візит з’явилася лише після того, як принц покинув Україну, що було пов’язано з міркуваннями безпеки. Спочатку Гаррі прибув до Польщі, а звідти під охороною перетнув кордон і прибув до Львова.

Він став першим представником британської королівської родини, який відвідав Україну з початку повномасштабної війни.

Ані Кенсінгтонський, ані Букінгемський палац поки не прокоментували цю поїздку. Проте джерела з оточення принца Вільяма зазначають, що він вкрай невдоволений самостійними діями брата, які не були узгоджені з королівським домом.

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