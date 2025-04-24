Редкостный выход: принц Гарри и Меган Маркл появились вместе на публике (фото)

Меган Маркл и принц Гарри редко появляются на публике вместе, однако на днях пара совершила совместный выход в свет. Они появились на улицах Нью-Йорка в стильных образах и не остались незамеченными.

В Нью-Йорке герцоги Сассекские посетили саммит TIME100. Во время мероприятия Меган впервые ответила на самую большую претензию к ее Netflix-шоу.

Пара попала в объективы фотографов, когда вместе выходили из здания в центре города 23 апреля. Они живо что-то обсуждали и улыбались.

Для выхода в свет влюбленные выбрали элегантные образы. Так, Меган поразила публику стильным аутфитом песочного оттенка, а Гарри выбрал классический костюм синего цвета.

Гарри и Меган в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

Кстати, во время саммита Маркл призналась, что сейчас чувствует себя самой счастливой за всю свою жизнь. Все это благодаря поддержке любимого и детей. Не секрет, что жизнь в Букингемском дворце в первые годы супружеской жизни с Гарри стали огромным психологическим испытанием для нее. Однако в конце концов мужчина отказался от королевских обязанностей ради семейного счастья и возможности строить жизнь на собственных условиях.

"Я никогда не представляла, что буду чувствовать себя такой счастливой и благодарной, и я действительно чувствую себя так», - призналась Маркл.

Напомним, в начале апреля герцог Сассекский пытался обжаловать решение британского МВД по сокращению его охраны после того, как он сложил свои официальные королевские обязанности в январе 2020 года. Адвокаты объясняли, что такое решение является несправедливым на фоне потенциальных угроз безопасности Гарри. Кроме того, любое нападение на него может повредить репутации страны. Кстати, недавно принц тайно посетил Украину, из которой привез домой в США особый подарок.