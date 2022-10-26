Рідкісні рожеві фламінго прилетіли на Тузлівські лимани: приголомшливі фото дивовижних птахів

Так, зараз фламінго відлітають із тимчасово захоплених російськими окупантами територій України в Азово-Чорноморському коридорі та зупиняються на відпочинок або для годування на Тузлівських лиманах.

Науковець метафорично порівняв цих фламінго зі священним птахом Фенікс, "що чимось нагадує одночасно орла, або косаря, або чаплю".

Рожеві фламінго в нацпарку "Тузлівські лимани" (фото: facebook.com/rusevivan)

"І ось, такий метафоричний фенікс, з червоно-чорними крилами, вчора 25.10.22, знову, через декілька місяців, прилетів, просто повернувся зі сходу України, з територій окупованої орками до Національного природного парку "Тузловські лимани"", - пише він.

Фламінго першим помітив природоохоронець нацпарку, нарахувавши понад 200 таких яскравих птахів. Вони пролетіли вздовж узбережжя у напрямку дельти Дунаю. Після цього Русєв із колегами шукав фламінго на деяких місцевих лиманах, проте марно.

На "Тузлівських лиманах" помітили рожевих фламінго наприкінці жовтня (фото: facebook.com/rusevivan)

"А ви знаєте чому забарвлення фламінго таке яскраве і насичене, починаючи від ніжно-бузкового, закінчуючи яскраво-рожевим? Виявляється, таке "напилення" на пташці утворюється завдяки каротину, який потрапляє до них в організм при поглинанні водоростей, рачків та інших мешканців водного світу, в яких багато каротину", - розповів доктор біологічних наук.

Вчений також зазначив, що у фламінго на відміну від інших птахів, рухливим дзьобом є верхня частина, а не нижня.

Фламінго є зграєвими птахами - вони ніколи не живуть поодинці. У сімейному укладі їхнього життя панує рівноправність - участь у процесі виношування, а потім і у вихованні своїх пташенят приймають і самка, і самець фламінго.

Рожеві фламінго прилетіли до нацпарку "Тузлівські лимани" (фото: facebook.com/rusevivan)

"Зараз, наприкінці жовтня, неймовірне видовище армії птахів, серед яких і неймовірні фламінго, надають екосистемам парку велику енергетику", - висловився Русєв.