Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц

Так, сейчас фламинго улетают с временно захваченных российскими оккупантами территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре и останавливаются на отдых или для кормежки на Тузловских лиманах.

Ученый метафорически сравнил этих фламинго со священной птицей Феникс, "чем-то напоминающих одновременно орла, или косаря, или цаплю".

Розовые фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

"И вот такой метафорический феникс, с красно-черными крыльями, вчера 25.10.22, снова, через несколько месяцев, прилетел, просто вернулся с востока Украины, с территорий оккупированной орками, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы"", - пишет он.

Фламинго первым заметил природоохранник нацпарка, насчитав более 200 таких ярких птиц. Они пролетели вдоль побережья в направлении дельты Дуная. После этого Русев с коллегами искал фламинго на некоторых местных лиманах, но тщетно.

На "Тузловских лиманах" заметили розовых фламинго в конце октября (фото: facebook.com/rusevivan)

"А вы знаете почему окрас фламинго такой яркий и насыщенный, начиная от нежно-сиреневого, заканчивая ярко-розовым? Оказывается, такое "напыление" на птичке образуется благодаря каротину, который попадает в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, у которых много каротина", - рассказал доктор биологических наук.

Ученый также отметил, что у фламинго в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя.

Фламинго являются стайными птицами - они никогда не живут в одиночку. В семейном укладе их жизни царит равноправие - участие в процессе вынашивания, а затем и в воспитании своих птенцов принимают и самка, и самец фламинго.

Розовые фламинго прилетели в нацпарк "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

"Сейчас, в конце октября, невероятное зрелище армии птиц, среди которых и невероятные фламинго, придают экосистемам парка большую энергетику", - высказался Русев.