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Український еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів

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Одеська область, П'ятниця 07 жовтня 2022 22:51
Український еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів Фото: орлан білохвіст помірявся силами з кучерявим пеліканом у парку "Тузлівські лимани" (facebook.com/rusevivan)
Автор: Володимир Костирін

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області екологи зафіксували битву за добичу між двома червонокнижними крилатими велетнями - морським орлом та кучерявим пеліканом, хоча зазвичай представники цих видів не конкурують між собою. Та не цього разу.

Про це 7 жовтня розповів доктор біологічних наук, співробітник парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у своєму Facebook.

Запекла сутичка пернатих на узбережжі за рибу потрапила в об'єктив фотокамери.

Еколог зазначив, що розмах крил як у морського орла (орлан білохвост), так і у кучерявого пелікану становить майже 3 метри.

"Оба види занесені в вищий статус охорони - в Червону книгу Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Це велетні нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани", велетні Українського Причорномор'я", - розповів Русєв.

Український еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів

Кучерявому пелікану довелося постояти за здобуту рибу, на яку мав види орлан білохвост (фото: facebook.com/rusevivan)

Еколог додав, що такі пернаті велетні рідко конкурують у природі, але "ось тут, на фото, ви можете побачити як йшла боротьба" птахів за добичу.

Кучерявий пелікан побачив рибу здалеку і намагався її схопити. На ситуацію звернув увагу орлан білохвост, який у цей час кружляв у небі.

"І побачивши, що пелікан намагається схопити рибу, орлан пікірує і намагається схопити здобич пелікана. Але риба випала в воду і поки ні досталась нікому", - описав герць Русєв.

Український еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнівУкраїнський еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнівУкраїнський еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів

Бій морського орла (орлана білохвоста) з кучерявим пеліканом був зафіксований у природному парку "Тузлівські лимани" (фото: facebook.com/rusevivan)

Нагадаємо, минулої осені було зафіксовано, як уперше в історії білий ведмідь убив та зжер північного оленя, і дослідники показали ці драматичні кадри.

Додамо, перед цим з'явилося шокуюче відео, як в Австралії крокодил-гігант вибрався на пляж і з'їв двох акул на очах у людей.

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