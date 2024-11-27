У РФ заявили, що Ротару переписала московську квартиру на сина: чому співачка це зробила

Квартира Софії Ротару у Москві

Як заявляють росіяни, виконавиця захотіла переоформити житло, щоб її 54-річний син зміг сам укласти всі потрібні угоди. На такий крок вона пішла також і через те, що не хоче привертати до себе зайву увагу.

Трикімнатну квартиру Ротару подарував колишній мер Москви Юрій Лужков. Площа нерухомості - 121 м². Вона розташована на третьому поверсі у висотній будівлі, де є два ліфти та підземний паркінг.

Раніше росіяни заявляли про те, що українка виставила на продаж квартиру, вартість якої оцінили у 65 млн рублів (майже 650 тисяч доларів). Також була можливість іпотеки під 21-24% строком на 20 років. Проте нового власника знайти поки що так і не вдалося. Росіяни стверджують, що потенційні покупці бояться вкладати гроші і залишитися без житла.

Це пояснюється тим, що Ротару можуть визнати у РФ "небажаною", і на цьому тлі угоду легко скасувати або призупинити. У такому випадку нерухомість знову повернеться у власність зірки, а новоспечений власник може залишитися ні з чим.

Новим власником квартири став Руслан Євдокименко - єдиний син Софії Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Однак російські активісти раніше також заявляли про те, що квартиру Софії Михайлівни слід конфіскувати. Вони наполягали, що житло "має служити інтересам російського суспільства, а не використовуватися в комерційних цілях особою, яка "відірвалася від країни".

З подібною ініціативою виступали активісти суспільного руху "Ветерани Росії". Вони вже навіть відправляли листа до Генеральної прокуратури та Слідчого комітету з проханням направити відповідний позов до суду.

Окрім того, росіяни також закликали перевірити співачку на можливе фінансування ЗСУ та визнати її "іноагентом" на території країни-агресорки.

Софія Ротару засудила російську агресію проти України після початку повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)