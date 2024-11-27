В РФ заявили, что Ротару переписала московскую квартиру на сына: почему певица это сделала

Квартира Софии Ротару в Москве

Как заявляют россияне, исполнительница захотела переоформить жилье, чтобы ее 54-летний сын смог сам заключить все необходимые соглашения. На такой шаг она пошла также и потому, что не хочет привлекать к себе лишнее внимание.

Трехкомнатную квартиру Ротару подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Площадь недвижимости - 121 м². Она расположена на третьем этаже в высотном здании, где есть два лифта и подземный паркинг.

Ранее россияне заявляли о том, что украинка выставила на продажу квартиру, стоимость которой оценили в 65 млн рублей (около 650 тысяч долларов). Также была возможность ипотеки под 21-24% сроком на 20 лет. Россияне утверждают, что потенциальные покупатели боятся вкладывать деньги и остаться без жилья.

Это объясняется тем, что Ротару могут признать в РФ "нежелательной", и на этом фоне сделку легко отменить или приостановить. В таком случае недвижимость снова вернется в собственность звезды, а новый владелец может остаться ни с чем.

Новым владельцем квартиры стал Руслан Евдокименко - единственный сын Софии Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Однако российские активисты ранее также заявляли о том, что квартиру Софии Михайловны следует конфисковать . Они настаивали, что жилье "должно служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях "лицом, которое оторвалось от страны".

С подобной инициативой выступали активисты общественного движения "Ветераны России". Они уже даже отправляли письмо Генеральной прокуратуре и Следственному комитету с просьбой направить соответствующий иск в суд.

Кроме того, россияне также призывали проверить певицу на возможное финансирование ВСУ и признать ее "иноагентом" на территории страны-агрессора.

София Ротару осудила российскую агрессию против Украины после начала полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)