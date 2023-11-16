Рекрутинг до ЗСУ: як це працює, які є вакансії і скільки платять

Нещодавні ініціативи Міноборони

На початку листопада поточного року міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Цей документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Головний акцент концепції:

гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни

інтеграція в євроатлантичний безпековий простір

взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО

Дещо пізніше - 13 листопада - у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу до Збройних сил України.

Договір про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та засновник рекрутингової платформи Lobby X Владислав Грезєв.

За словами чиновниці, цей проект дозволить людям обирати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де їхній цивільний досвід буде найбільш корисним.

При цьому рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

У Міноборони наголосили, що ведуть переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування і вже найближчим часом планують підписання інших угод з рекрутинговими компаніями.



Початок офіційної співпраці (фото: Міноборони)

Основне про "військовий" рекрутинг

Платформа з працевлаштування і рекрутингова агенція Lobby X з 2016 року працює як соціальне підприємство, що працевлаштовує людей у "секторі змін" (свідомий бізнес, незалежні медіа, громадські організації, державні установи тощо).

З початком повномасштабного вторгнення РФ на платформі запрацював професійний рекрутинг до лав Сил оборони. Перші вакансії були опубліковані ще в березні-липні 2022 року, а ось системна робота щодо "військового" рекрутингу почалася влітку цього року - на базі платформи запустили сайт із відповідними вакансіями.

Долучитися до українського війська кожен громадянин може самостійно. Для цього потрібно обрати відповідний підрозділ, посаду для служби, відгукнутись на вакансію і пройти співбесіду.

Важливо, що посади пропонують як для тих, хто тільки планує мобілізуватись, так і для чинних військовослужбовців, які шукають місце для переведення.

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За словами Грезєва, армії потрібні люди різних професій - від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Водночас "топові категорії від кандидатів" - IT, штабна робота, прес-служба, безпілотники, медицина, піхота, зв’язок і транспорт.

"І якщо після проходження співбесіди військові ухвалюють рішення, що хочуть цю людину до себе взяти, вони організовують процес чи то мобілізації, чи то підписання контракту. І забезпечують все для того, щоб людина потрапила саме до них", - уточнив він.

Шукати роботу у Силах оборони можна без спецосвіти. Достатньо відповідати вимогам, прописаним у тій чи іншій вакансії.

"І там багато вакансій, які не мають конкретних, спеціалізованих вимог. Навчають кандидатів вузькоспеціалізовано, плюс базова загальна підготовка в армії", - зауважив керівник проекту.

Отже, в більшості випадків навіть із повісткою на руках військовозобов'язаний ще має час, аби обрати собі спеціальність, посаду, підрозділ і мобілізуватись туди.

Сам процес рекрутингу відбувається по-різному і може зайняти кілька днів або ж місяць.

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Де знайти актуальні вакансії

Українці та громадяни інших країн, які бажають долучитися до Сил оборони нашої держави, можуть шукати актуальні вакансії у різний спосіб.

Якщо людина планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва (або ж залишати "заявки" на сайтах чи сторінках у соціальних мережах).

Низка вакансій від різних військових частин або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) доступна на спеціалізованих порталах із пошуку роботи.

Шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах окремих бригад чи батальйонів.

Насамкінець, скористатись можна й вже "офіційною" платформою Lobby X, яка співпрацює із понад 170 різними підрозділами.

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Які зарплати обіцяють

За словами Калмикової, зарплата захисників України, яких рекрутують, залежатиме від:

посади

виконання особливих завдань

"Грошове забезпечення визначене законом - залежно від того, яку посаду обіймає людина. А також, чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", - уточнила заступниця міністра.

Якщо у тій чи іншій вакансії вказується так звана "вилка виплат", йдеться насамперед про зарплату "з бойовими та без них".

При цьому реальні зарплати військових у 2023 році залежать не тільки від посади, але й від роду військ.

Зарплати військових (інфографіка: facebook.com/UALandForces)

Крім того, наприкінці серпня поточного року урядовці схвалили питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та рятувальників.

Отже, станом на зараз більшість бригад, військових частин і ТЦК СП пропонують військовослужбовцям зарплати від 25 000 до 125 000 гривень.

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Інша "вилка виплат" становить від 21 000 до 120 000 гривень.

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Дехто пропонує також "тилові" вакансії із зарплатнею від 25 000 до 70 000 гривень.

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Вакансії на Lobby X демонструють таку ж тенденцію. В залежності від посади та обов'язків під час служби військовослужбовцям пропонують в середньому від 20 000 до 125 000 гривень на місяць.

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