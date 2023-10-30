Українців запрошують до лав ЗСУ і пропонують "тестовий тиждень". Про що йдеться

Сьогодні українців та іноземних громадян активно закликають долучитися до лав Збройних сил. Військовим і цивільним особам пропонують як бойові, так і тилові посади.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило офіційний сайт Третьої окремої штурмової бригади й розповідає, що про неї відомо, як українці та громадяни інших країн можуть потрапити до її лав, а також які вимоги керівництво бригади висуває до потенційних підлеглих.

Основне про бригаду

Третя окрема штурмова бригада - добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення.

Його засновник - перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Бригада сформована на принципах, на яких стоїть легендарний "Азов" та весь Азовський рух.

Базові світоглядні засади азовських підрозділів:

україноцентризм

традиціоналізм

ієрархія

відповідальність

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До лав бригади можна потрапити лише пройшовши складний відбір, тому всі бійці є високомотивованими й сильними духом. Вони готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій.

Історія бригади починається з добровольчого загону ТрО, створеного 24 лютого 2022 року. Її "кістяком" стали ветерани окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов" НГУ та представники Азовського руху.

Пізніше загін був розширений до окремого полку спеціальних операцій (ОПСП) "Азов" у складі Збройних сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ сил спеціальних операцій (ССО) "Азов" ЗСУ.

У січні 2023 року ССО "Азов" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до бригади.

До лав бригади потрапляють лише найкращі (фото: ab3.army)

Що пропонують

Українцям та іноземцям пропонують долучитися до лав Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр). Набір добровольців - із можливістю переведення військовослужбовців з інших частин.

Курс молодого бійця триватиме декілька тижнів. У навчально-бойовому підрозділі новобранці здобуватимуть теоретичні знання та практичні навички:

з вогневої підготовки

тактичної підготовки

медицини

За наявності офіційно підтвердженого бойового досвіду після 24 лютого 2022 року на службу можна потрапити без проходження навчального центру ЗСУ.

Крім того, у рекрутинговому центрі бригади запускають так званий "тестовий тиждень штурмовика".

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"Протягом цього часу ти зможеш випробувати себе й свої можливості. Ми прокачаємо тебе за цей тиждень, і ти дізнаєшся на що здатен. А ще отримаєш можливість познайомитися з нашим двіжем та відчути атмосферу бойового братства", - наголошують у 3 ОШБр.

Уточнюється, що піти можна в будь-який момент (не чекаючи завершення тижня), якщо ви усвідомите що така служба - не ваше.

Базові вимоги

Службу в бригаді за контрактом можуть проходити громадяни віком від 18 до 45 років. В окремих випадках (за мобілізацією) - віком від 45 до 58 років.

Базовий фізичний тест складається з:

бігу на 1,5 км

25х4 відтискань від землі

чотирьох хвилин в планці (розділено на два рази)

50 скручувань на прес

50 присідань

стрибків на місці впродовж однієї хвилини

Не підходять для служби у 3 ОШБр:

курсанти

військові, які здійснили СЗЧ (самовільне залишення частини)

особи з відкритими кримінальними провадженнями за статтями: 109-114, 152-156, 185-186, 307, 309, 402, 403, 407, 408, 429, 430 (навіть у разі погашення судимості)

особи з інвалідністю, ВІЛ/СНІД або гепатитом, венеричними захворюваннями

особи з відкритими кримінальними провадженнями або судовими справами

Актуальні вакансії

Згідно з інформацією на сайті 3 ОШБр, нині доступні такі бойові вакансії:

стрілець

зв'язківець

медик

сапер

командир танку

вогнеметник

оператор ПТРК

оператор СПГ

механік-водій

навідник БМП

оператор БПЛА

мінометник

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Крім того, людей шукають для роботи в тилу. Відкриті вакансії:

пожежника

водія категорії С

майстра ремонту озброєння

військового психолога

фрезерувальника

токаря

автоелектрика

офіцера морально-психологічного забезпечення

механіка технічного обслуговування бронетехніки та автомобільної техніки

кухаря

слюсаря по роботі з металом

ІТ-спеціаліста

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Як приєднатись

Для того, щоб долучитися до лав Третьої окремої штурмової бригади, громадянам України потрібно:

заповнити анкету

приїхати до рекрутингового центру в Києві, Дніпрі чи Львові з необхідними документами (паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком або приписним (за наявності), документами про освіту - дипломом чи атестатом)

пройти співбесіду та фізичний тест

отримати рекомендаційний лист від бригади (або подати дані для призову у РТЦК та СП - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

пройти військово-лікарську комісію (ВЛК)

зачекати на відправлення у навчальний центр (два-три тижні)

поїхати до навчального центру (орієнтовно на 30 днів)

вирушити до свого підрозділу після закінчення навчання

Уточнюється, що для мешканців областей на час проходження комісій надають житло і паралельно проводять вишкіл.

Крім того, для чинних військових як виключення можуть організувати співбесіду онлайн (без необхідності їхати в рекрутинговий центр).

Якщо після заповнення анкети вам раптом не передзвонили, у бригаді радять зателефонувати за номером +38 068 430 80 02, або ж написати у Telegram: @ab3_army.

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Для іноземців процедура дещо інакша.

Спершу іноземний доброволець повинен заповнити анкету і дочекатися, доки з ним зв'яжеться рекрутер.

Потім необхідно надати свій паспорт і документи, що підтверджують військову службу (якщо такі є).

У зручний для людини час - проводять співбесіду.

У разі успішної співбесіди іноземному добровольцю повідомляють, куди йому треба прибути в Україні - в Київ або Тернопіль.

Після прибуття в Україну іноземець (впродовж приблизно трьох тижнів):

подає свої документи на офіційний переклад українською мовою

проходить військово-лікарську комісію

проходить необхідні перевірки українських правоохоронних органів

Під час очікування результатів перевірок іноземний доброволець проходить двохтижневу військову допідготовку на базі 3-ї окремої штурмової бригади в Києві.

Впродовж цього часу командування бригади визначається остаточно - чи іноземний доброволець може долучитись до лав підрозділу.

За умови успішного проходження ВЛК, усіх перевірок і двохтижневої допідготовки, з іноземним добровольцем підписується контракт.

Уточнюється, що впродовж перших двох місяців бригада має право (в однобічному порядку) розірвати контракт - якщо іноземний доброволець не відповідає вимогам служби в штурмовому підрозділі.

Рекрутингові центри розташовані у трьох містах України - Києві, Дніпрі та Львові.

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