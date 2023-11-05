Призову не буде. Міноборони вирішило набирати людей в армію по-новому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Telegram.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ передбачає розвиток кадрової політики у війську протягом 5 років, зокрема як під час війни, так і у мирний час.

Що хоче Міноборони:

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні діятиме система рекрутингу ЗСУ;

рівні можливості чоловіків і жінок в армії, урахування освіти солдатів та професійний розвиток;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

співпраця між українськими ВНЗ та вишами країн НАТО і ЄС;

прозора система оплати та забезпечення житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення, покращення відносини між командирами і підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міноборони.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року, а потім їх знову продовжать.

Також нагадаємо, що в Україні знизили граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Це означає, що в мирний час чоловіки, які досягнуть 25 років, будуть звільнені від строкової військової служби.