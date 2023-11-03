"Азов" вирішив шукати нові кадри на Work.ua. Що відомо про військові вакансії

12 бригада спеціального призначення НГУ "Азов" запрошує добровольців долучитися до своїх лав. Службу пропонують на різних посадах - як в тилу, так і на передовій, а оголошення про набір нових кадрів вирішили опублікувати на Work.ua.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт батальйону "Азов", Work.ua, прес-конференція "Рекрутинг замість мобілізації: як змінити підхід до залучення цивільних фахівців до війська", YouTube-канал "Азов".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про "Азов", як добровольці можуть потрапити до його лав, а також які вимоги керівництво висуває до потенційних підлеглих.

Основне про "Азов"

Батальйон "Азов" було створено 5 травня 2014 року у місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ.

У вересні 2014 року наказом міністра внутрішніх справ його було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС.

Дещо пізніше полк перевели до складу Національної гвардії з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад НГУ. Він став окремим загоном спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Нацгвардії України.

У лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення "Азов" став 12-ю бригадою спеціального призначення НГУ "Азов".

Чому вакансії в "Азов" з'явилися на Work.ua

Нещодавно "Азов" у співпраці з Work.ua оголосили про початок рекрутингової кампанії під гаслом "Війську потрібні різні професії" - вакансії в "Азов" з'явилися на порталі з пошуку роботи.

За словами співзасновника та СЕО Work.ua Артура Міхна, для компанії це можливість показати, що рекрутинг в армію може відбуватися професійно та цілеспрямовано, а не через вручення повісток.

"Через неефективну систему набору досвідчені фахівці опиняються в окопах, водночас висококваліфіковану роботу виконувати нікому. Людина має розуміти, що армія - теж робота. А військо - теж роботодавець. Там, як і всюди, потрібні вмотивовані та кваліфіковані люди", - наголосив він.

Як записатись у добровольці

Долучитися до лав НГУ або перевестись в "Азов" з інших місць можна не тільки через оголошення, але й на офіційному сайті бригади.

Для цього потрібно заповнити анкету і дочекатись, доки з вами зв'яжеться представник кол-центру. Він уточнить всі необхідні деталі й визначить час та місце співбесіди (або запропонує пройти співбесіду онлайн).

Якщо онлайн співбесіда у вашому випадку неможлива, на співбесіду потрібно прибути в той чи інший рекрутинговий центр.

Рекрутингові центри бригада НГУ "Азов" розташовані у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

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"Скористайся співбесідою, аби впевнитись у своєму рішенні. Постав рекрутеру всі питання стосовно служби, які тебе хвилюють", - зауважили у прес-службі "Азову".

У разі успішного проходження співбесіди, потрібно буде надати всі потрібні для вашого оформлення документи й дізнатися, коли відбудеться відправка у частину.

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У визначений день і час необхідно буде прибути на збір рекрутів для відправки до військової частини, де ви:

отримаєте базове речове забезпечення

підпишете документи про проходження служби

Після оформлення на вас чекатиме перше випробування у складі "Азову" - базовий курс бойової підготовки (БКБП), який триває орієнтовно п'ять тижнів.

Військовослужбовці, які приєднуються до лав бригади по переводу, повинні будуть здати нормативи вхідного контролю (якщо ви їх не здасте, потрібно буде пройти БКБП).

"Після успішного проходження БКБП ти матимеш змогу отримати шеврон "Азову" - сакральну для кожного бійця бригади річ. Враховуючи твої вміння та навички тебе розподілять у конкретний підрозділ бригади, в якому ти проходитимеш службу", - наголошується на сайті.

Доступні вакансії

За словами заступника командира з роботи з особовим складом бригади Святослава Паламара ("Калини"), нині "Азов" пропонує вакансії для 28 різних професій.

На його думку, запорукою виживання особового складу на полі бою є його професіоналізм і мотивація, адже кожна людина має бути "на своєму місці".

Переглянути перелік доступних вакансій можна на офіційному сайті "Азову". У бойових підрозділах бракує:

піхотинців

артилеристів

танкістів

зв'язківців

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Медична служба бригади запрошує досвідчених:

фельдшерів

хірургів

анестезіологів

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Крім того, долучитися можна до служби забезпечення. Там потрібні:

діловоди

логісти

водії

водії-машиністи заправної машини (ADR)

автомеханіки

автоелектрики

мотористи

спеціалісти з ремонту дизельних паливних систем

кухарі

сантехніки

електрики

акумуляторники

токарі

токарі-фрезерувальники

слюсарі

електрозварники

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Доступні вакансії опубліковані також на порталі Work.ua. Станом на вечір 2 листопада добровольцям пропонують 312 варіантів роботи із зарплатнею від 25 000 до 125 000 гривень.

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