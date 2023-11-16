Рекрутинг в ВСУ: как это работает, какие вакансии и сколько платят

Недавние инициативы Минобороны

В начале ноября текущего года министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Этот документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Главный акцент концепции:

гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны

интеграция в евроатлантическое пространство безопасности

взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО

Несколько позже - 13 ноября - в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и основатель рекрутинговой платформы Lobby X Владислав Грезев.

По словам чиновницы, этот проект позволит людям выбирать конкретное подразделение на определенной должности, где их гражданский опыт будет наиболее полезен.

При этом рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

В Минобороны подчеркнули, что ведут переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства и уже в ближайшее время планируют подписание других соглашений с рекрутинговыми компаниями.



Начало официального сотрудничества (фото: Минобороны)

Основное о "военном" рекрутинге

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X с 2016 года работает как социальное предприятие, трудоустраивающее людей в "секторе перемен" (сознательный бизнес, независимые медиа, общественные организации, государственные учреждения и т.п.).

С началом полномасштабного вторжения РФ на платформе заработал профессиональный рекрутинг в ряды Сил обороны. Первые вакансии были опубликованы еще в марте-июле 2022 года, а вот системная работа по "военному" рекрутингу началась летом этого года - на базе платформы запустили сайт с соответствующими вакансиями.

Присоединиться к украинскому войску каждый гражданин может самостоятельно. Для этого нужно выбрать соответствующее подразделение, должность для службы, отозваться на вакансию и пройти собеседование.

Важно, что должности предлагают как для тех, кто только планирует мобилизоваться, так и для действующих военнослужащих, ищущих место для перевода.

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По словам Грезева, армии нужны люди разных профессий - от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. В то же время, "топовые категории от кандидатов" - IT, штабная работа, пресс-служба, беспилотники, медицина, пехота, связь и транспорт.

"И если после прохождения собеседования военные принимают решение, что хотят этого человека к себе взять, они организовывают процесс либо мобилизации, либо подписания контракта. И обеспечивают все для того, чтобы человек попал именно к ним", - уточнил он.

Искать работу в Силах обороны можно без специального образования. Достаточно удовлетворять требования, прописанные в той или иной вакансии.

"И там много вакансий, не имеющих конкретных, специализированных требований. Обучают кандидатов узкоспециализированно, плюс базовая общая подготовка в армии", - отметил руководитель проекта.

Итак, в большинстве случаев даже с повесткой на руках у военнообязанного еще есть время, чтобы выбрать себе специальность, должность, подразделение и мобилизоваться туда.

Сам процесс рекрутинга происходит по-разному и может занять несколько дней или месяц.

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Где найти актуальные вакансии

Украинцы и граждане других стран, желающие присоединиться к Силам обороны нашего государства, могут искать актуальные вакансии разными способами.

Если человек планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству (или оставлять "заявки" на сайтах или страницах в социальных сетях).

Ряд вакансий от различных воинских частей или территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) доступны на специализированных порталах по поиску работы.

Искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов.

В заключение воспользоваться можно и уже "официальной" платформой Lobby X, которая сотрудничает с более чем 170 различными подразделениями.

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Какие зарплаты обещают

По словам Калмыковой, зарплата защитников Украины, которых рекрутируют, будет зависеть от:

должности

выполнения особых задач

"Денежное обеспечение определено законом - в зависимости от того, какую должность занимает человек. А также, выполняет ли он особые задачи, воюет ли непосредственно, например, на первой линии", - уточнила замминистра.

Если в той или иной вакансии указывается так называемая "вилка выплат", речь идет прежде всего о зарплате "с боевыми и без них".

При этом реальные зарплаты военных в 2023 году зависят не только от должности, но и от рода войск.

Зарплаты военных (инфографика: facebook.com/UALandForces)

Кроме того, в конце августа текущего года члены правительства одобрили вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих ВСУ, правоохранителей и спасателей.

Итак, по состоянию на сегодняшний день большинство бригад, воинских частей и ТЦК СП предлагают военнослужащим зарплаты от 25 000 до 125 000 гривен.

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Иная "вилка выплат" составляет от 21 000 до 120 000 гривен.

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Кое-кто предлагает также "тыловые" вакансии с зарплатой от 25 000 до 70 000 гривен.

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Вакансии на Lobby X демонстрируют ту же тенденцию. В зависимости от должности и обязанностей во время службы военнослужащим предлагают в среднем от 20 000 до 125 000 гривен в месяц.

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