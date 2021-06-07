Ребров назвал зарплату в "Ференцвароше". Теперь будет в пять раз больше!

Сергей Ребров, который ушел с поста главного тренера "Ференцвароша" ради того, чтобы возглавить эмиратский "Аль-Айн" , рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.

О том, какие деньги получал украинский специалист, он поведал в интервью изданию FootBoom .

Как известно, Сергей Станиславович покинул расположение "зеленых орлов" после трех сезонов удачной работы.

В некоторых СМИ причиной называют разногласия с руководством клуба касательно согласования подписания новых футболистов, которых якобы подписывали, по словам тренера, без учета его мнения. Но уж никак причиной не является зарплата.

Так, Ребров заверил, что он никогда не требовал от клуба боле высокую зарплату.

"У меня была низкая зарплата, я получал высокие бонусы, если мы добивались успеха в еврокубках. Сначала мы попали в Лигу Европы, а затем и в групповой раунд Лиги чемпионов. Можно сказать, что за свой успех я получал хорошие деньги. Но я никогда не просил клуб повысить мою базовую зарплату", - сказал украинский специалист.

Интересно, что еще в конце мая известный журналист и футбольный комментатор Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте написал, что клуб из ОАЭ предлагал Реброву трехлетний контракт на 3,5 млн долларов в год.

Сейчас же, когда достоверно стало известно о годовом контракте украинца с эмиратским грандом, его зарплата, по данным Index, составит "четыре миллиона евро в год".

А это, говорит агент Реброва Шандор Варга, "в 5 раз больше, чем Сергей получал в "Ференцвароше".