ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ребров назвал зарплату в "Ференцвароше". Теперь будет в пять раз больше!

Новина українською →
ОАЭ, Понедельник 07 июня 2021 16:10
Ребров назвал зарплату в "Ференцвароше". Теперь будет в пять раз больше! Фото: Сергей Ребров (instagram.com/alainfcae)
Автор: Styler

Сергей Ребров, который ушел с поста главного тренера "Ференцвароша" ради того, чтобы возглавить эмиратский "Аль-Айн", рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.

О том, какие деньги получал украинский специалист, он поведал в интервью изданию FootBoom.

Как известно, Сергей Станиславович покинул расположение "зеленых орлов" после трех сезонов удачной работы.

В некоторых СМИ причиной называют разногласия с руководством клуба касательно согласования подписания новых футболистов, которых якобы подписывали, по словам тренера, без учета его мнения. Но уж никак причиной не является зарплата.

Так, Ребров заверил, что он никогда не требовал от клуба боле высокую зарплату.

"У меня была низкая зарплата, я получал высокие бонусы, если мы добивались успеха в еврокубках. Сначала мы попали в Лигу Европы, а затем и в групповой раунд Лиги чемпионов. Можно сказать, что за свой успех я получал хорошие деньги. Но я никогда не просил клуб повысить мою базовую зарплату", - сказал украинский специалист.

Интересно, что еще в конце мая известный журналист и футбольный комментатор Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте написал, что клуб из ОАЭ предлагал Реброву трехлетний контракт на 3,5 млн долларов в год.

Сейчас же, когда достоверно стало известно о годовом контракте украинца с эмиратским грандом, его зарплата, по данным Index, составит "четыре миллиона евро в год".

А это, говорит агент Реброва Шандор Варга, "в 5 раз больше, чем Сергей получал в "Ференцвароше".

Тем временем у россиян "пылает" из-за новой формы сборной Украины для Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости спорта Сергей Ребров Футбол
LITE
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды