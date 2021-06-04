Ребров ушел с поста главного тренера "Ференцвароша". Его связывают с клубом из ОАЭ

О желании Реброва покинуть "Ференцварош" было известно давно. Сам Ребров недавно заявил, что имеет конфликто с руководством клуба из-за несогласованных с ним подписаний футболистов в последний год, которые обещали обсуждать.

"Ференцварош" трижды подряд становился чемпионом Венгрии под руководством Реброва.

Венгерские СМИ недавно сообщали, что следующим местом работы украинца станет клуб "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Также они утверждали, что в 2022 году он вернется в "Динамо" на пост главного тренера. Спустя время после этой информации, киевский клуб продлил контракт с Мирчей Луческу.

Ранее в СМИ были слухи о том, что Украинская ассоциация футбола хочет назначить Реброва главным тренером сборной Украины после Андрея Шевченко и якобы у них уже было соглашение с экс-наставником "Динамо". Но до сих пор никаких подтверждений этой информации не было.

Сергей Ребров начал тренерскую карьеру в "Динамо", отработав с первой командой в 2014-16 годах. С ним команда дважды становилась чемпионом Украины. Позже, в 2017-18 годах, Ребров руководил командой "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.