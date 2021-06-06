Ребров стал тренером "Аль-Айн" из ОАЭ. Через год он якобы вернется в "Динамо"

Украинский тренер Сергей Ребров возглавил команду "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя два дня после ухода из "Ференцвароша".

Детали контракта между тренером и клубом неизвестны.

"Аль-Айн" завершил сезон в местном высшем дивизионе на 6-м месте и не попал в Лигу чемпионов Азии. Прежним тренером команды был португалец Педру Эмануел.

На этой неделе Сергей Ребров ушел из венгерского "Ференцвароша" после трех сезонов работы. Причиной стали разногласися с руководством клуба касательно согласования подписания новых футболистов, которых якобы подписывали, по словам тренера, без учета его мнения.

Отметим, что недавно венгерские СМИ утверждали, что после "Ференцвароша" Ребров уйдет в "Аль-Айн", а в 2022 году вернется в Динамо. Первая часть новости уже оказалась правдивой.