Ребров стал тренером "Аль-Айн" из ОАЭ. Через год он якобы вернется в "Динамо"
Украинский тренер Сергей Ребров возглавил команду "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя два дня после ухода из "Ференцвароша".
Об этом сообщает твиттер "Аль-Айн".
Детали контракта между тренером и клубом неизвестны.
"Аль-Айн" завершил сезон в местном высшем дивизионе на 6-м месте и не попал в Лигу чемпионов Азии. Прежним тренером команды был португалец Педру Эмануел.
На этой неделе Сергей Ребров ушел из венгерского "Ференцвароша" после трех сезонов работы. Причиной стали разногласися с руководством клуба касательно согласования подписания новых футболистов, которых якобы подписывали, по словам тренера, без учета его мнения.
Отметим, что недавно венгерские СМИ утверждали, что после "Ференцвароша" Ребров уйдет в "Аль-Айн", а в 2022 году вернется в Динамо. Первая часть новости уже оказалась правдивой.
Напомним, что на этой неделе "Динамо" продлило контракт с Мирчей Луческу до лета 2023 года.