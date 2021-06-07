У россиян "пылает" из-за новой формы сборной Украины: "не имеют права!"

Сборная Украины сыграет на Евро 2020 с картой страны на форме и словами "Слава Украине" . Конечно, этот факт не мог не взбесить россиян, которые начали кричать о недопустимости такой экипировки на международных соревнованиях.

Почему так "пылает" у россиян и почему их будет "бомбить" еще больше после официального вердикта УЕФА по поводу формы сборной Украины - читайте в материале Styler ниже.

Как выглядит новая форма сборной Украины для Евро 2020

Недавно были представлены новые комплекты формы для нашей сборной на чемпионате Европы, стартующем 11 июня. Выглядит она довольно стильно.

На передней части футболок изображено очертание карты Украины, а также стилизованный под эмблему УАФ герб.

На спинах у игроков (над фамилиями) нанесено поздравление "Слава Украине!", а на воротничках изнутри - ответ на него "Героям слава!".

Эта форма с силуэтом нашего государства должна "добавить сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю страну, а вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче".

Фото: новая форма сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)

Почему русские бесятся?

В новой форме нашей сборной российские чиновники снова видят что-то неприемлемое. Безосновательно, конечно же.

Например, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что в УЕФА "обязательно на это отреагируют и запретят форму".

"Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой - не имеют права", - сказал он.

Фото: а это - форма сборной России (instagram.com/teamrussia)

Нервничает также и депутат российской Госдумы Дмитрий Свищев.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-то политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь высказывать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - плачется политик.

Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не оставил без внимания форму нашей национальной команды.

И как не вспомнить здесь популярный мем "це ж було вже!" Ведь в футболках с поздравлением "Слава Украине!" наша сборная играет с 2018 года.

Тогда тоже русские с пеной у рта грозились запретить нашим ребятам выходить на поле в такой форме. Но и три года назад УЕФА не увидели в экипировке сборной чего-то крамольного.

Скриншот с сайта tsargrad.tv

Что говорит УЕФА?

Несмотря на все причитания российских чиновников и СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций и в этот раз встала на сторону УАФ.

Так, в пресс-службе УЕФА заявили, что форма украинских футболистов отвечает всем требованиям и менять ее не будут.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро 2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами по экипировке", - говорится в заявлении.

Изюминкой на торте в этой истории стало заявление представителей Посольства США в Украине.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - написали в Twitter-аккаунте посольства и добавили: #КримЦеУкраїна.

Пост Посольства США в поддержку сборной Украины (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Добавим, что новую форму сборной Украины можно будет приобрести со вторника, 8 июня. А презентована она будет в товарищеском матче против Кипра в понедельник.

"Перед игрой с Кипром будет официальная презентация новой формы, до нее мы не можем продавать. Во вторник мы напишем пост и укажем, где можно купить оригинальные формы", - говорится в сообщении компании Joma, которая шьет официальную форму для сборной, в ответ на многочисленные вопросы о том, где и когда можно приобрести футболки.

Красивый ответ Маркевича россиянам

Очень лаконично, но красиво, россиян поставил на место глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич. Не согласиться с ним сложно.

"Хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", - сказал Мирон Богданович в комментарии "Метарейтингу".