Ребров назвав зарплату в "Ференцвароші". Тепер буде в п'ять разів більше!

Сергій Ребров, який пішов з посади головного тренера "Ференцвароша" заради того, щоб очолити еміратський "Аль-Айн" , розповів про свою зарплату в угорському клубі.

Про те, які гроші отримував український фахівець, він повідав в інтерв'ю виданню FootBoom .

Як відомо, Сергій Станіславович покинув розташування "зелених орлів" після трьох сезонів вдалої роботи.

У деяких ЗМІ причиною називають розбіжності з керівництвом клубу щодо узгодження підписання нових футболістів, яких нібито підписували, за словами тренера, без урахування його думки. Але аж ніяк причиною не є зарплата.

Так, Ребров запевнив, що він ніколи не вимагав від клубу більш високу зарплату.

"У мене була низька зарплата, я отримував високі бонуси, якщо ми домагалися успіху в єврокубках. Спочатку ми потрапили в Лігу Європи, а потім і в груповий раунд Ліги чемпіонів. Можна сказати, що за свій успіх я отримував хороші гроші. Але я ніколи не просив клуб підвищити мою базову зарплату", - сказав український фахівець.

Цікаво, що ще наприкінці травня відомий журналіст і футбольний коментатор Екрем Конур у своєму Twitter-акаунті написав, що клуб з ОАЕ пропонував Реброву трирічний контракт на 3,5 млн доларів на рік.

Зараз же, коли достовірно стало відомо про річний контракт українця з еміратським грандом, його зарплата, за даними Index, складе "чотири мільйони євро на рік".

А це, каже агент Реброва Шандор Варга, "у 5 разів більше, ніж Сергій отримував у "Ференцвароші".