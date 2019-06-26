Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской на Донбассе, первый этап которого был начат 26 июня, вызвало в обществе широкий резонанс и огромное количество вопросов. Во избежание кривотолков командование ООС объяснило, что процесс не ослабляет оборонительные возможности подразделений ВСУ на данном участке.

В штабе подчеркнули, что разведение сил происходит согласно Минским договоренностям, а оккупанты также должны осуществить аналогичные меры. Фиксировать уход боевиков должны наблюдатели ОБСЕ.

Вскоре военные вновь опубликовали пост в Facebook относительно вопроса разведения сил, который всерьез обеспокоил многих украинев. Заместитель командующего операции ОС Богдан Бондар отметил, что бойцы не оставляли никакие позиции и даже "улучшили положение".

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Нужно сказать, что данное заявление у некоторых пользователей сети вызвало замешательство.

Скрин с Facebook-страницы Dmitriy Müller

"Что касается Рамочного решения, которое мы подписали еще в 2016 году, то согласно договоренностям было три участка, на которых предполагалось разведения сил и средств. На двух участках разведение было выполнено в прошлые годы, а Станица Луганская, в отличие от других участков, постоянно была под таким давлением - не желание российской стороны, не желание боевиков, которые занимают там позиции, в том числе на мосту - отойти и отвести в соответствии силы и средства", - рассказал Бондар.

"Сегодня мы начали первый этап, который позволил нам улучшить позиции наших подразделений. Который позволил нам опять же в дальнейшем улучшить условия для перемещения наших украинцев, осуществляющих ежедневные переходы с одной стороны на другую. А также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна контролироваться Украиной, за "минскую линию" 19 сентября 2014 года, которая соответствует нашим договоренностям", - заявил замкомандующего ООС.

Также Бондар подчеркнул, что "никакого бросания позиций не произошло".

"Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для делящихся действий и по обороне, и по удержанию определенных позиции Станицы Луганской", - заключил он.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай высказывает неуверенность, что оккупанты тоже начали разведение сил. Также он отметил, что в сетях боевики восприняли наши действия с восторгом.

"Мы отвели войска от Станицы Луганской. Или отвел противник - неизвестно. Боюсь мы потеряем контроль над переправой. На паблик российских террористических войск празднования", - написал он в Facebook.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Под видео-сообщением штаба ООС комментаторы довольно эмоционально высказываются о принятых решениях относительно отвода подразделений ВСУ от Станицы Луганской и напоминают, что оккупантам нельзя верить - что было уже многократно доказано, причем ценой многих жизней.

То есть отводом наших подразделений вы улучшили позиции? Вы их улучшили, но для русни. Что ты мелешь? Кто тебе сказал так говорить?

Четыре часа назад вы писали о таком... А сейчас рассказывают об улучшении позиций;

О чем он говорит? Кто улучшил свои позиции?

Короче, Зе решил в одностороннем порядке Минск выполнить. Так еще парламентские у нас будут с депутатами из Донецка и Луганска...

Зачем обустраивать позиции перед уходом? Это что списание бюджетных средств, давайте еще Мариуполь сдадим...

Эти сказки можно было рассказывать еще в 15... ну может еще немного в 16. Но в 19, когда разве что только Зе и Узе не знают, что такое Станица Луганская. Это предательство. И те, кто принимали решения и те, кто (высшее руководство) его выполняли - будут нести ответственность. Рано или поздно.

А Первомайск? Не обещали ли гоблины открыть? А Иловайский коридор не обещали? А ДАП не обещали? Ни слову верить нельзя!

Вот это да! 4 часа назад - Штаб фиксирует нарушение Минска боевиками, и начинает отвод войск...

То есть: есть добротная линия обороны, которую укрепляли долгое время. Если ее покинуть и отступить на один километр назад - это называется укрепить позиции? Если граждане что-то не понимают - может вы объясните это?

То есть Дебальцево орки освобождают?

Скрин комментариев

Скрин: facebook.com/ukrop.bc

Как сообщалось ранее, вопрос о референдуме о диалоге Украины с Россией по инициативе президента Владимира Зеленского, которую озвучил 21 мая глава АПУ Андрей Богдан, вызвал в обществе существенный резонанс.

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.