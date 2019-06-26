Разведение сил на Донбассе не ослабляет оборону, - штаб ООС

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Украинские войска 26 июня начали отвод сил в Станице Луганской

Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, в среду, 26 июня, подразделения Объединенных сил под присмотром наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта "Станица Луганская". Наблюдатели в течение нескольких дней будут осуществлять мониторинг выполнения обязательств по разведению обеими сторонами.

"Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркнули в штабе Объединенных сил.

РАЗВЕДЕНИЕ СТОРОН НА УЧАСТКЕ №1 «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ». ВИДЕО: Согласно решения о разведении сил на участке №1 «Станица Луганская», отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей. Наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг относительно выполнения обеими сторонами всех мер разведения с последующим опубликованием подробного отчета. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская» не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения по обе стороны линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 26 июня 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные из состава операции Объединенных сил в среду, 26 июня, начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской. Командующий ООС добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Кроме того, представитель так называемой "Луганской народной республики" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности боевиков к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.