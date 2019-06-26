Розведення сил на Донбасі: нова заява штабу спантеличила мережу (відео)

Відведення сил у Станиці Луганській командування ООС назвало "покращенням положення". Мережа обурюється
Розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської на Донбасі, перший етап якого було розпочато 26 червня, викликало у суспільстві широкий резонанс і величезну кількість питань. Щоб уникнути пересудів командування ООС пояснило, що процес не послаблює оборонні можливості підрозділів ЗСУ на даній ділянці.
У штабі наголосили, що розведення сил відбувається згідно з Мінським домовленостями, а окупанти також повинні здійснити аналогічні заходи. Фіксувати уход бойовиків мають спостерігачі ОБСЄ.
Незабаром військові знову опублікували пост у Facebook щодо питання розведення сил, яке всерйоз стурбувало багатьох українців. Заступник командувача операції ОС Богдан Бондар зазначив, що бійці не залишали ніяких позиції і навіть "покращили положення".
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Треба сказати, що дана заява у деяких користувачів мережі викликала подив.
Скрін з Facebook-сторінки Dmitriy Müller
"Що стосується Рамкового рішення, яке ми підписали ще в 2016 році, то згідно домовленостей було три ділянки, на яких передбачалося розведення сил і засобів. На двох ділянках розведення було виконане у минулі роки, а Станиця Луганська, на відміну від інших ділянок, постійно була під таким тиском - не бажання російської сторони, не бажання бойовиків, які займають там позиції, у тому числі на мосту - відійти і відвести відповідно сили і засоби", - розповів Бондар.
"Сьогодні ми розпочали перший етап, який дозволив нам покращити позиції наших підрозділів. Який дозволив нам знову ж таки в подальшому покращити умови для переміщення наших українців, які здійснюють щоденні переходи з однієї сторони на іншу. А також ми змусили противника відвести підрозділи, які знаходилися на території, яка має контролюватися Україною, за "мінську лінію" 19 вересня 2014 року, яка відповідає нашим домовленостям", - заявив заступник командувача ООС.
Також Бондар наголосив, що "ніякого залишення позицій не відбулося".
"Наші підрозділи покращили положення, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюють належні умови для подільних дій і по обороні, і по утриманню визначенних позиції Станиці Луганської", - уклав він.
Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай висловлює невпевненість, що окупанти теж почали розведення сил. Також він зазначив, що в мережах бойовики сприйняли наші дії із захопленням.
"Ми відвели війська від Станиці Луганської. Чи відвів противник - невідомо. Боюся ми втратимо контроль над переправою. На пабліках російських терористичних військ святкування", - написав він у Facebook.
Скрін: facebook.com/myroslavhai
Під відео-повідомленням штабу ООС коментатори досить емоційно висловлюються про прийняті рішення щодо відведення підрозділів ЗСУ від Станиці Луганської та нагадують, що окупантам не можна вірити - що було вже багаторазово доведено, причому ціною багатьох життів.
Скрін коментарів
Скрін: facebook.com/ukrop.bc
Як повідомлялося раніше, питання про референдум про діалог України з Росією за ініціативою президента Володимира Зеленського, яку озвучив 21 травня голова АПУ Андрій Богдан, викликало у суспільстві істотний резонанс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.