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Розведення сил на Донбасі: нова заява штабу спантеличила мережу (відео)


Відведення сил у Станиці Луганській командування ООС назвало "покращенням положення". Мережа обурюється

Розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської на Донбасі, перший етап якого було розпочато 26 червня, викликало у суспільстві широкий резонанс і величезну кількість питань. Щоб уникнути пересудів командування ООС пояснило, що процес не послаблює оборонні можливості підрозділів ЗСУ на даній ділянці.

У штабі наголосили, що розведення сил відбувається згідно з Мінським домовленостями, а окупанти також повинні здійснити аналогічні заходи. Фіксувати уход бойовиків мають спостерігачі ОБСЄ.

Незабаром військові знову опублікували пост у Facebook щодо питання розведення сил, яке всерйоз стурбувало багатьох українців. Заступник командувача операції ОС Богдан Бондар зазначив, що бійці не залишали ніяких позиції і навіть "покращили положення".

Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Треба сказати, що дана заява у деяких користувачів мережі викликала подив.

Скрін з Facebook-сторінки Dmitriy Müller

"Що стосується Рамкового рішення, яке ми підписали ще в 2016 році, то згідно домовленостей було три ділянки, на яких передбачалося розведення сил і засобів. На двох ділянках розведення було виконане у минулі роки, а Станиця Луганська, на відміну від інших ділянок, постійно була під таким тиском - не бажання російської сторони, не бажання бойовиків, які займають там позиції, у тому числі на мосту - відійти і відвести відповідно сили і засоби", - розповів Бондар.

"Сьогодні ми розпочали перший етап, який дозволив нам  покращити позиції наших підрозділів. Який дозволив нам знову ж таки в подальшому покращити умови для переміщення наших українців, які здійснюють щоденні переходи з однієї сторони на іншу. А також ми змусили противника відвести підрозділи, які знаходилися на території, яка має контролюватися Україною, за "мінську лінію" 19 вересня 2014 року, яка відповідає нашим домовленостям", - заявив заступник командувача ООС.

Також Бондар наголосив, що "ніякого залишення позицій не відбулося".

"Наші підрозділи покращили положення, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюють належні умови для подільних дій і по обороні, і по утриманню визначенних позиції Станиці Луганської", - уклав він.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай висловлює невпевненість, що окупанти теж почали розведення сил. Також він зазначив, що в мережах бойовики сприйняли наші дії із захопленням.

"Ми відвели війська від Станиці Луганської. Чи відвів противник - невідомо. Боюся ми втратимо контроль над переправою. На пабліках російських терористичних військ святкування", - написав він у Facebook.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Під відео-повідомленням штабу ООС коментатори досить емоційно висловлюються про прийняті рішення щодо відведення підрозділів ЗСУ від Станиці Луганської та нагадують, що окупантам не можна вірити - що було вже багаторазово доведено, причому ціною багатьох життів.

  • Тобто відведенням наших підрозділів ви покращили позиції? Ви їх покращили, але для русні. Що ти мелеш? Хто тобі сказав так говорити?
  • Чотири години тому ви писали про таке... А зараз розповідають про покращення позицій;
  • Про що він говорить? Хто покращив свої позиції?
  • Коротше, Зе вирішив в односторонньому порядку Мінськ виконати. Так ще у нас будуть парламентські з депутатами із Донецька і Луганська...
  • Навіщо облаштовувати позиції перед відходом? Це що списання бюджетних коштів, давайте ще Маріуполь здамо...
  • Ці казки можна було розповідати ще у 15... ну може ще трохи в 16. Але в 19, коли хіба що тільки Зе і Узе не знають, що таке Станиця Луганська. Це зрада. І ті, хто приймали рішення і ті, хто (вище керівництво) його виконували - нестимуть відповідальність. Рано чи пізно.
  • А Первомайськ? Не обіцяли гобліни відкрити? А Іловайський коридор не обіцяли? А ДАП не обіцяли? Жодному слову вірити не можна!
  • Оце так! 4 години тому - Штаб фіксує порушення Мінська бойовиками, і починає відведення військ...
  • Тобто: є добротна лінія оборони, яку зміцнювали довгий час. Якщо її залишити і відступити на один кілометр тому - це називається зміцнити позиції? Якщо громадяни щось не розуміють - може ви поясните це?
  • Тобто Дебальцеве орки звільняють?
 

Скрін коментарів

Скрін: facebook.com/ukrop.bc

Як повідомлялося раніше, питання про референдум про діалог України з Росією за ініціативою президента Володимира Зеленського, яку озвучив 21 травня голова АПУ Андрій Богдан, викликало у суспільстві істотний резонанс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.

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