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Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ "взорвал" сеть

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 11:19
Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ "взорвал" сеть
Фото: коллаж РБК-Украина

Глава АП заявлял о необходимости принятия закона о референдуме

Референдум о диалоге Украины с Россией по инициативе президента Владимира Зеленского, которую озвучил 21 мая новоназначенный глава АПУ Андрей Богдан, вызвал в обществе существенный резонанс. Политики, журналисты, чиновники, политологи, военные, волонтеры и простые украинцы активно делятся своими мнениями на этот счет. 

Нужно сказать, что с одной стороны звучат довольно тревожные прогнозы и оценки относительно референдума, а с другой - поддержка такой инициативы.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сравнил инициативу с Brexit, но только в роковом значении для государства.

"Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода не из международного содружества, а собственной сущности", - написал он в своем Facebook.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В комментариях к посту Вятровича его подписчики также крайне негативно высказываются по поводу референдума о переговорах со страной-агрессором.

  • Это заявка на коллективную премию Дарвина;
  • Вообще-то это прямой сепаратизм;
  • Это только первые ласточки малороссийского переворота. С каждым днем будет горячей;
  • Представляю визг политических лидеров и населения, если бы себе такое позволил Порошенко. "Государственная измена! Импичмент!". А 3еленському все можно, всех все устраивает, даже одобряют...

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин комментариев

Известный политолог Виталий Портников видит в инициативе реальную угрозу для суверенитета государственности Украины и дает крайне тревожный прогноз.

"Я не понимаю всей этой вечерней истерики по поводу слов Андрея Богдана относительно референдума о договоренности с Россией. Чего вы ожидали? Человек назначен главой администрации президента. Почти богом. И он просто говорит, что думает на самом деле, потому что больше не нужно прятаться, врать, быть на нелегальном положении. Он - хозяин, мы - никто. А договоренности с Россией - это то, о чем мы недавно читали в интервью другого хозяина, который бог не потому, что его назначают, а потому что у него есть деньги и хуцпа. И так как он может назначать других богов, полубогами и даже президентами. И он четко сказал, что пора заканчивать вот это все. А чтобы не обвинили в измене - дадут проголосовать народу. Пусть народ сам себя предаст.

И если только Кремль действительно является частью этого плана - все получится. И мы получим государство в государстве, будет смотреть российское телевидение, жить в "русском мире" и голосовать на украинских выборах. И неформальные границы этого государства понемногу расширятся на весь восток и юг нашей страны. Вот вам и две Украины в одной, союз Малороссии и Новороссии. А еще эта никому не нужна Галичина, забудьте. Так врастопирку и будем жить. Бедно. Но мирно...

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина

...И не рассказывайте мне, что наши граждане за это не проголосуют. Проголосуют. Еще как. Если Украина не смогла использовать шанс Майдана и агрессии для национальной консолидации, то что еще ей может помочь? Если даже после Майдана наши политики остались бизнесменами, а наши граждане наивными мечтателями, которые верят телевизору, то почему бы и не проголосовать?

Сегодня нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Нет среди политической элиты, нет среди народа. Просто никого. Никого, кто бы понял, что речь идет уже о реальном расколе страны, который может оказаться не за горами - слишком стремительно все развивается", - написал он в Facebook.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/portnikov

Нардеп Борислав Береза поделился знаниями, полученными от общения с европейскими коллегами в ПАСЕ. Он отметил в Facebook, что анализ референдума и процессов, которые повлияли на его результат, показал, что в современном мире есть множество возможностей у сторонних сил влиять на его итоги. Это посчитали угрозой для государства в перспективе.

"...Я не говорю, что референдум - это плохо. Но в нашей ситуации это точно не лучший вариант. Надо помнить и понимать, что это очень манипулятивное решение, на результат которого могут влиять силы за пределами Украины. Например в РФ. И они будут влиять. А в условиях, когда мы проигрываем информационную войну РФ из-за многолетней недальновидности и импотентности профильных украинских органов, то обеспечить нейтрализацию влияния Кремля на результаты референдума в Украине будет невозможно. И понимая все возможные негативные последствия в перспективе, как на международном уровне, так и на общенациональном, я бы точно не трогал эту тему. Мы не Великобритания, можем не выкарабкаться. И, в отличии от них, нас это может уничтожить, как независимое государство. Этот риск надо учитывать. Обязательно. Но учтут ли?..." - резюмировал он вопросом.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/borislav.bereza

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, заместитель командира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай на фоне озвученной инициативы президента Зеленского о референдуме поделился тревогами и озвучил ряд мыслей, на чем сейчас важно сконцентрироваться.

"Мы близки к катастрофическим событиям. Из угроз, я сейчас вижу.

1. Дефолт и экономические потрясения, за ним последуют.

2. Расширение агрессии РФ: военной, экономической, политической, информационной.

3. Возможна потеря новых территорий.

4. Реванш пророссийских сил и революция, за этим последует.

Что, по моему мнению, следует делать.

1. Выполнить все обязательства перед МВФ. Продолжить те реформы, которые были внедрении за последние 5 лет.

2. Занять жесткую позицию в отношении РФ. Посылы интеграционные процессы Украины в НАТО и ЕС.

3. Усилить контрразведку в регионах. Продолжить развитие территориальной обороны. Назначать оставить глав областей проукраинской направленности.

4. Доработать начатое в 2014 году. Сделать невозможным возврат откровенно пророссийских политиков в центры управления.

Нехорошие у меня ощущение", - признался он в сети.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Журналист Роман Бурко выступает крайне против такой инициативы и напоминает события 5-летней давности. 

"Референдум относительно России. Серьезно? Помню "референдум" был в Крыму, затем в Донбассе, может хватит дружбы с зелеными человечками?", - написал он в своем Facebook.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/burkonews

Журналист и блогер Айдер Муджабаев даже решил провести по этому поводу своеобразный опрос, для чего обратился к ветеранам.

"Блиц-опрос. Уважаемые ветераны войны, действующие солдаты и офицеры ВСУ, добровольцы и волонтеры! Вы (и не только) ответьте, пожалуйста, в комментариях. Нужен ли вам/нам общенациональный референдум, чтобы продолжать бороться с врагом за независимость страны? Если да, то почему он вам нужен? Если нет, то кому / для чего, по-вашему, он может быть нужен? Ваше мнение важно. Спасибо", - написал он в сети.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Однако некоторые пользователи сети не так однозначны в своих мнениях по поводу инициативы новоизбранного главы государства. И в сети началась эмоциональная полемика.

  • Хотите референдум - проведите его среди тех, кто на передовой. Спросите их, согласны ли они на переговоры с Россией. Согласны уступить? Согласны сложить оружие? А все остальные закройте рот. Вы не можете чего-то требовать. Благодаря тем людям мы спокойно спим и имеем мирное небо над головой.
  • Переговоры нужны, вы от злости совсем головы потеряли, если ничего не делать, так и будут гибни наши ребята, сколько еще надо смертей, чтоб начать нам здраво мыслить?
  • Эй, 25%, ану-ка давайте реальные предложения по решению войны? Пойдем в наступление - Россия уже не скрывая вторгнется на всю Украину "защищая русскоязычных". Какие у нас козыри? Никто нам не поможет! Дальше тянуть резину и ежедневно хоронить ребят?! Думаю, те, кто потерял кого-то на войне понимают эту цену, поймите и вы, диванные критики! Никто не собирается жать руки России, но разговор нужен. Если есть шанс окончить войну - я только за!
  • Предатель тот, кто первым предложит договариваться с врагом.
  • Я предлагаю всех, кто хочет продолжения войны, собрать и в АТО! Мужики пусть воюют, бабы подают патроны, вперед за орденами...

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

  • А давайте забудем погибших, станем на колени, извинимся перед Путиным и поцелуем его в...! Референдум? Что скажете 73%?
  • А вы что предлагаете, если не договариваться, то пусть еще 50 тысяч погибнет? Пусть дети, молодежь будут живы и здоровы, только референдум;
  • Какой н*х референдум? Мирные переговоры? А Минские б**ть не мирные? Россия хочет Украину всю и полностью, то это означает мирно сдаться ей, что ли? Надо дожимать санкциями, чтобы еще и ответили за то что влезли на наши земли, варвары до**аные.

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

  • Вы тут нас чуть поубивали, тысяч 10-15, покалечили тысяч 20-30, отжали Крым, разп**дячили Донбасс, теперь давайте дружить и торговать! Это про это референдум?
  • Так а на**я вы тогда нам нужны, президент, Верховная Рада, Кабмин.... Давайте все делать через референдумы? Это для того, чтобы снять с себя ответственность за грабеж и развал Украины, ведь это "народ так решил, а как "правильно" решить вопрос, подскажет телевизор, принадлежащий олигархам и Кремлю. Зе**билы радуйтесь, "вы теперь все - президенты".
  • Сдают Украины, "здравствуй русский мир". Надо было 5 лет воевать, чтобы сейчас просто сдать страну?

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

  • Какой блин референдум? Вы, что совсем с ума все посходили. После всего, что случилось, Россия - враг! И только политическим путем, санкциями нужно додавливать х**ло, чтобы он покинул Донбасс и Крым. Иначе все жертвы были напрасны.
  • Так это просто какое-то издевательство над погибшими воинами и героями Небесной Сотни! Просто пипец! Вижу уже наголосовали на выборах, еще дай им референдум, так вообще пол страны оккупантам сольют!
  • "Какой бы главнокомандующий ни был, украинцы все равно победят. В конце концов поменяем верховного главнокомандующего, мы такое уже делали. Главное, чтобы он шел государственническим путем. Не будем идти - будут проблемы", - заявил народный депутат Ярош...

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ &quot;взорвал&quot; сеть

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Как сообщалось ранее, глава УИНП Владимир Вятрович прокомментировал проверку Конституционным судом закон о декоммунизации. Он высказал уверенность, что слухи о его возможной отмене напрасны.

Также мы писали о том, что назначение президентом Зеленским Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко вызвало в сети настоящий ажиотаж.

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