Коллективная премия Дарвина: референдум о диалоге с РФ "взорвал" сеть

Глава АП заявлял о необходимости принятия закона о референдуме
Референдум о диалоге Украины с Россией по инициативе президента Владимира Зеленского, которую озвучил 21 мая новоназначенный глава АПУ Андрей Богдан, вызвал в обществе существенный резонанс. Политики, журналисты, чиновники, политологи, военные, волонтеры и простые украинцы активно делятся своими мнениями на этот счет.
Нужно сказать, что с одной стороны звучат довольно тревожные прогнозы и оценки относительно референдума, а с другой - поддержка такой инициативы.
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сравнил инициативу с Brexit, но только в роковом значении для государства.
"Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода не из международного содружества, а собственной сущности", - написал он в своем Facebook.
Скрин: facebook.com/volodymyr.viatrovych
В комментариях к посту Вятровича его подписчики также крайне негативно высказываются по поводу референдума о переговорах со страной-агрессором.
Скрин комментариев
Известный политолог Виталий Портников видит в инициативе реальную угрозу для суверенитета государственности Украины и дает крайне тревожный прогноз.
"Я не понимаю всей этой вечерней истерики по поводу слов Андрея Богдана относительно референдума о договоренности с Россией. Чего вы ожидали? Человек назначен главой администрации президента. Почти богом. И он просто говорит, что думает на самом деле, потому что больше не нужно прятаться, врать, быть на нелегальном положении. Он - хозяин, мы - никто. А договоренности с Россией - это то, о чем мы недавно читали в интервью другого хозяина, который бог не потому, что его назначают, а потому что у него есть деньги и хуцпа. И так как он может назначать других богов, полубогами и даже президентами. И он четко сказал, что пора заканчивать вот это все. А чтобы не обвинили в измене - дадут проголосовать народу. Пусть народ сам себя предаст.
И если только Кремль действительно является частью этого плана - все получится. И мы получим государство в государстве, будет смотреть российское телевидение, жить в "русском мире" и голосовать на украинских выборах. И неформальные границы этого государства понемногу расширятся на весь восток и юг нашей страны. Вот вам и две Украины в одной, союз Малороссии и Новороссии. А еще эта никому не нужна Галичина, забудьте. Так врастопирку и будем жить. Бедно. Но мирно...
Иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина
...И не рассказывайте мне, что наши граждане за это не проголосуют. Проголосуют. Еще как. Если Украина не смогла использовать шанс Майдана и агрессии для национальной консолидации, то что еще ей может помочь? Если даже после Майдана наши политики остались бизнесменами, а наши граждане наивными мечтателями, которые верят телевизору, то почему бы и не проголосовать?
Сегодня нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Нет среди политической элиты, нет среди народа. Просто никого. Никого, кто бы понял, что речь идет уже о реальном расколе страны, который может оказаться не за горами - слишком стремительно все развивается", - написал он в Facebook.
Скрин: facebook.com/portnikov
Нардеп Борислав Береза поделился знаниями, полученными от общения с европейскими коллегами в ПАСЕ. Он отметил в Facebook, что анализ референдума и процессов, которые повлияли на его результат, показал, что в современном мире есть множество возможностей у сторонних сил влиять на его итоги. Это посчитали угрозой для государства в перспективе.
"...Я не говорю, что референдум - это плохо. Но в нашей ситуации это точно не лучший вариант. Надо помнить и понимать, что это очень манипулятивное решение, на результат которого могут влиять силы за пределами Украины. Например в РФ. И они будут влиять. А в условиях, когда мы проигрываем информационную войну РФ из-за многолетней недальновидности и импотентности профильных украинских органов, то обеспечить нейтрализацию влияния Кремля на результаты референдума в Украине будет невозможно. И понимая все возможные негативные последствия в перспективе, как на международном уровне, так и на общенациональном, я бы точно не трогал эту тему. Мы не Великобритания, можем не выкарабкаться. И, в отличии от них, нас это может уничтожить, как независимое государство. Этот риск надо учитывать. Обязательно. Но учтут ли?..." - резюмировал он вопросом.
Скрин: facebook.com/borislav.bereza
Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, заместитель командира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай на фоне озвученной инициативы президента Зеленского о референдуме поделился тревогами и озвучил ряд мыслей, на чем сейчас важно сконцентрироваться.
"Мы близки к катастрофическим событиям. Из угроз, я сейчас вижу.
1. Дефолт и экономические потрясения, за ним последуют.
2. Расширение агрессии РФ: военной, экономической, политической, информационной.
3. Возможна потеря новых территорий.
4. Реванш пророссийских сил и революция, за этим последует.
Что, по моему мнению, следует делать.
1. Выполнить все обязательства перед МВФ. Продолжить те реформы, которые были внедрении за последние 5 лет.
2. Занять жесткую позицию в отношении РФ. Посылы интеграционные процессы Украины в НАТО и ЕС.
3. Усилить контрразведку в регионах. Продолжить развитие территориальной обороны. Назначать оставить глав областей проукраинской направленности.
4. Доработать начатое в 2014 году. Сделать невозможным возврат откровенно пророссийских политиков в центры управления.
Нехорошие у меня ощущение", - признался он в сети.
Скрин: facebook.com/myroslavhai
Журналист Роман Бурко выступает крайне против такой инициативы и напоминает события 5-летней давности.
"Референдум относительно России. Серьезно? Помню "референдум" был в Крыму, затем в Донбассе, может хватит дружбы с зелеными человечками?", - написал он в своем Facebook.
Скрин: facebook.com/burkonews
Журналист и блогер Айдер Муджабаев даже решил провести по этому поводу своеобразный опрос, для чего обратился к ветеранам.
"Блиц-опрос. Уважаемые ветераны войны, действующие солдаты и офицеры ВСУ, добровольцы и волонтеры! Вы (и не только) ответьте, пожалуйста, в комментариях. Нужен ли вам/нам общенациональный референдум, чтобы продолжать бороться с врагом за независимость страны? Если да, то почему он вам нужен? Если нет, то кому / для чего, по-вашему, он может быть нужен? Ваше мнение важно. Спасибо", - написал он в сети.
Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev
Однако некоторые пользователи сети не так однозначны в своих мнениях по поводу инициативы новоизбранного главы государства. И в сети началась эмоциональная полемика.
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Как сообщалось ранее, глава УИНП Владимир Вятрович прокомментировал проверку Конституционным судом закон о декоммунизации. Он высказал уверенность, что слухи о его возможной отмене напрасны.
Также мы писали о том, что назначение президентом Зеленским Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко вызвало в сети настоящий ажиотаж.