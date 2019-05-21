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Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией

Новости » Политика    21.05.2019 - 21:27
Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться украинским народом

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.

Глава АП назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ".

Напомним, Зеленский заявлял, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе между Украиной и РФ из общего осталась только государственная граница. 

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что избранного президента Украины Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга.

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