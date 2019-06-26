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Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

STYLERВойна    26.06.2019 - 22:48
Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)
Иллюстративное фото: Украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)

Отвод сил в Станице Луганской командование ООС назвало "улучшением положения". Сеть негодует

Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской на Донбассе, первый этап которого был начат 26 июня, вызвало в обществе широкий резонанс и огромное количество вопросов. Во избежание кривотолков командование ООС объяснило, что процесс не ослабляет оборонительные возможности подразделений ВСУ на данном участке. 

В штабе подчеркнули, что разведение сил происходит согласно Минским договоренностям, а оккупанты также должны осуществить аналогичные меры. Фиксировать уход боевиков должны наблюдатели ОБСЕ.

Вскоре военные вновь опубликовали пост в Facebook относительно вопроса разведения сил, который всерьез обеспокоил многих украинев. Заместитель командующего операции ОС Богдан Бондар отметил, что бойцы не оставляли никакие позиции и даже "улучшили положение". 

Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Нужно сказать, что данное заявление у некоторых пользователей сети вызвало замешательство.

Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Скрин с Facebook-страницы Dmitriy Müller

"Что касается Рамочного решения, которое мы подписали еще в 2016 году, то согласно договоренностям было три участка, на которых предполагалось разведения сил и средств. На двух участках разведение было выполнено в прошлые годы, а Станица Луганская, в отличие от других участков, постоянно была под таким давлением - не желание российской стороны, не желание боевиков, которые занимают там позиции, в том числе на мосту - отойти и отвести в соответствии силы и средства", - рассказал Бондар.

"Сегодня мы начали первый этап, который позволил нам улучшить позиции наших подразделений. Который позволил нам опять же в дальнейшем улучшить условия для перемещения наших украинцев, осуществляющих ежедневные переходы с одной стороны на другую. А также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна контролироваться Украиной, за "минскую линию" 19 сентября 2014 года, которая соответствует нашим договоренностям", - заявил замкомандующего ООС.

Также Бондар подчеркнул, что "никакого бросания позиций не произошло".

"Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для делящихся действий и по обороне, и по удержанию определенных позиции Станицы Луганской", - заключил он.

 Видео: facebook.com/pressjfo.news

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай высказывает неуверенность, что оккупанты тоже начали разведение сил. Также он отметил, что в сетях боевики восприняли наши действия с восторгом. 

"Мы отвели войска от Станицы Луганской. Или отвел противник - неизвестно. Боюсь мы потеряем контроль над переправой. На паблик российских террористических войск празднования", - написал он в Facebook.

Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Под видео-сообщением штаба ООС комментаторы довольно эмоционально высказываются о принятых решениях относительно отвода подразделений ВСУ от Станицы Луганской и напоминают, что оккупантам нельзя верить - что было уже многократно доказано, причем ценой многих жизней.  

  • То есть отводом наших подразделений вы улучшили позиции? Вы их улучшили, но для русни. Что ты мелешь? Кто тебе сказал так говорить?
  • Четыре часа назад вы писали о таком... А сейчас рассказывают об улучшении позиций;
  • О чем он говорит? Кто улучшил свои позиции?
  • Короче, Зе решил в одностороннем порядке Минск выполнить. Так еще парламентские у нас будут с депутатами из Донецка и Луганска...
  • Зачем обустраивать позиции перед уходом? Это что списание бюджетных средств, давайте еще Мариуполь сдадим...
  • Эти сказки можно было рассказывать еще в 15... ну может еще немного в 16. Но в 19, когда разве что только Зе и Узе не знают, что такое Станица Луганская. Это предательство. И те, кто принимали решения и те, кто (высшее руководство) его выполняли - будут нести ответственность. Рано или поздно.
  • А Первомайск? Не обещали ли гоблины открыть? А Иловайский коридор не обещали? А ДАП не обещали? Ни слову верить нельзя!
  • Вот это да! 4 часа назад - Штаб фиксирует нарушение Минска боевиками, и начинает отвод войск...
  • То есть: есть добротная линия обороны, которую укрепляли долгое время. Если ее покинуть и отступить на один километр назад - это называется укрепить позиции? Если граждане что-то не понимают - может вы объясните это?
  • То есть Дебальцево орки освобождают?
 

Скрин комментариев

Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Скрин: facebook.com/ukrop.bc

Как сообщалось ранее, вопрос о референдуме о диалоге Украины с Россией по инициативе президента Владимира Зеленского, которую озвучил 21 мая глава АПУ Андрей Богдан, вызвал в обществе существенный резонанс

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.

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