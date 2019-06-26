Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео)

Отвод сил в Станице Луганской командование ООС назвало "улучшением положения". Сеть негодует
Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской на Донбассе, первый этап которого был начат 26 июня, вызвало в обществе широкий резонанс и огромное количество вопросов. Во избежание кривотолков командование ООС объяснило, что процесс не ослабляет оборонительные возможности подразделений ВСУ на данном участке.
В штабе подчеркнули, что разведение сил происходит согласно Минским договоренностям, а оккупанты также должны осуществить аналогичные меры. Фиксировать уход боевиков должны наблюдатели ОБСЕ.
Вскоре военные вновь опубликовали пост в Facebook относительно вопроса разведения сил, который всерьез обеспокоил многих украинев. Заместитель командующего операции ОС Богдан Бондар отметил, что бойцы не оставляли никакие позиции и даже "улучшили положение".
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Нужно сказать, что данное заявление у некоторых пользователей сети вызвало замешательство.
Скрин с Facebook-страницы Dmitriy Müller
"Что касается Рамочного решения, которое мы подписали еще в 2016 году, то согласно договоренностям было три участка, на которых предполагалось разведения сил и средств. На двух участках разведение было выполнено в прошлые годы, а Станица Луганская, в отличие от других участков, постоянно была под таким давлением - не желание российской стороны, не желание боевиков, которые занимают там позиции, в том числе на мосту - отойти и отвести в соответствии силы и средства", - рассказал Бондар.
"Сегодня мы начали первый этап, который позволил нам улучшить позиции наших подразделений. Который позволил нам опять же в дальнейшем улучшить условия для перемещения наших украинцев, осуществляющих ежедневные переходы с одной стороны на другую. А также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна контролироваться Украиной, за "минскую линию" 19 сентября 2014 года, которая соответствует нашим договоренностям", - заявил замкомандующего ООС.
Также Бондар подчеркнул, что "никакого бросания позиций не произошло".
"Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для делящихся действий и по обороне, и по удержанию определенных позиции Станицы Луганской", - заключил он.
Видео: facebook.com/pressjfo.news
Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай высказывает неуверенность, что оккупанты тоже начали разведение сил. Также он отметил, что в сетях боевики восприняли наши действия с восторгом.
"Мы отвели войска от Станицы Луганской. Или отвел противник - неизвестно. Боюсь мы потеряем контроль над переправой. На паблик российских террористических войск празднования", - написал он в Facebook.
Скрин: facebook.com/myroslavhai
Под видео-сообщением штаба ООС комментаторы довольно эмоционально высказываются о принятых решениях относительно отвода подразделений ВСУ от Станицы Луганской и напоминают, что оккупантам нельзя верить - что было уже многократно доказано, причем ценой многих жизней.
Скрин комментариев
Скрин: facebook.com/ukrop.bc
Как сообщалось ранее, вопрос о референдуме о диалоге Украины с Россией по инициативе президента Владимира Зеленского, которую озвучил 21 мая глава АПУ Андрей Богдан, вызвал в обществе существенный резонанс.
Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.