Розведення сил на Донбасі: нова заява штабу спантеличила мережу (відео)

Ілюстративне фото: Український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)

Відведення сил у Станиці Луганській командування ООС назвало "покращенням положення". Мережа обурюється

Розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської на Донбасі, перший етап якого було розпочато 26 червня, викликало у суспільстві широкий резонанс і величезну кількість питань. Щоб уникнути пересудів командування ООС пояснило, що процес не послаблює оборонні можливості підрозділів ЗСУ на даній ділянці.

У штабі наголосили, що розведення сил відбувається згідно з Мінським домовленостями, а окупанти також повинні здійснити аналогічні заходи. Фіксувати уход бойовиків мають спостерігачі ОБСЄ.

Незабаром військові знову опублікували пост у Facebook щодо питання розведення сил, яке всерйоз стурбувало багатьох українців. Заступник командувача операції ОС Богдан Бондар зазначив, що бійці не залишали ніяких позиції і навіть "покращили положення".

Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Треба сказати, що дана заява у деяких користувачів мережі викликала подив.

Скрін з Facebook-сторінки Dmitriy Müller

"Що стосується Рамкового рішення, яке ми підписали ще в 2016 році, то згідно домовленостей було три ділянки, на яких передбачалося розведення сил і засобів. На двох ділянках розведення було виконане у минулі роки, а Станиця Луганська, на відміну від інших ділянок, постійно була під таким тиском - не бажання російської сторони, не бажання бойовиків, які займають там позиції, у тому числі на мосту - відійти і відвести відповідно сили і засоби", - розповів Бондар.

"Сьогодні ми розпочали перший етап, який дозволив нам покращити позиції наших підрозділів. Який дозволив нам знову ж таки в подальшому покращити умови для переміщення наших українців, які здійснюють щоденні переходи з однієї сторони на іншу. А також ми змусили противника відвести підрозділи, які знаходилися на території, яка має контролюватися Україною, за "мінську лінію" 19 вересня 2014 року, яка відповідає нашим домовленостям", - заявив заступник командувача ООС.

Також Бондар наголосив, що "ніякого залишення позицій не відбулося".

"Наші підрозділи покращили положення, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюють належні умови для подільних дій і по обороні, і по утриманню визначенних позиції Станиці Луганської", - уклав він.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай висловлює невпевненість, що окупанти теж почали розведення сил. Також він зазначив, що в мережах бойовики сприйняли наші дії із захопленням.

"Ми відвели війська від Станиці Луганської. Чи відвів противник - невідомо. Боюся ми втратимо контроль над переправою. На пабліках російських терористичних військ святкування", - написав він у Facebook.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Під відео-повідомленням штабу ООС коментатори досить емоційно висловлюються про прийняті рішення щодо відведення підрозділів ЗСУ від Станиці Луганської та нагадують, що окупантам не можна вірити - що було вже багаторазово доведено, причому ціною багатьох життів.

Тобто відведенням наших підрозділів ви покращили позиції? Ви їх покращили, але для русні. Що ти мелеш? Хто тобі сказав так говорити?

Чотири години тому ви писали про таке... А зараз розповідають про покращення позицій;

Про що він говорить? Хто покращив свої позиції?

Коротше, Зе вирішив в односторонньому порядку Мінськ виконати. Так ще у нас будуть парламентські з депутатами із Донецька і Луганська...

Навіщо облаштовувати позиції перед відходом? Це що списання бюджетних коштів, давайте ще Маріуполь здамо...

Ці казки можна було розповідати ще у 15... ну може ще трохи в 16. Але в 19, коли хіба що тільки Зе і Узе не знають, що таке Станиця Луганська. Це зрада. І ті, хто приймали рішення і ті, хто (вище керівництво) його виконували - нестимуть відповідальність. Рано чи пізно.

А Первомайськ? Не обіцяли гобліни відкрити? А Іловайський коридор не обіцяли? А ДАП не обіцяли? Жодному слову вірити не можна!

Оце так! 4 години тому - Штаб фіксує порушення Мінська бойовиками, і починає відведення військ...

Тобто: є добротна лінія оборони, яку зміцнювали довгий час. Якщо її залишити і відступити на один кілометр тому - це називається зміцнити позиції? Якщо громадяни щось не розуміють - може ви поясните це?

Тобто Дебальцеве орки звільняють?

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Скрін: facebook.com/ukrop.bc

Як повідомлялося раніше, питання про референдум про діалог України з Росією за ініціативою президента Володимира Зеленського, яку озвучив 21 травня голова АПУ Андрій Богдан, викликало у суспільстві істотний резонанс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.