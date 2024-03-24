ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Разом піднялися на багато гір": як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру (фото)

Неділя 24 березня 2024 14:19
UA EN RU
"Разом піднялися на багато гір": як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру (фото) Брат Кейт Міддлтонпідтримав онкохвору сестру (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон висловив підтримку своїй сестрі після її шокуючої заяви про стан здоров’я.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Джеймса.

Як Джеймс Міддлтон підтримав онкохвору сестру

Після неймовірно великої кількості варіантів зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору після перенесеної операції, принцеса оголосила, що у неї виявили рак і вона проходить курс хіміотерапії.

Коли світ відреагував на безпрецедентну новину про те, що Кейт - це вже третій член королівської родини, яка зараз хвора на рак, молодший брат принцеси поділився дитячим спогадом, який має глибокий сенс.

Він показав спільне фото з Міддлтон, тоді вони обидва були дітьми та збиралися на гору. Цієї фотокартки світ ще не бачив, адже це сімейний архів. Свій допис Джеймс доповнив мотивуючими словами, які адресовано його рідній сестрі.

"За ці роки ми разом піднялися на багато гір. Як сім’я, ми також піднімемося й на цю з вами", - підписав брат Кейт фотографію на фоні гір.

&quot;Разом піднялися на багато гір&quot;: як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру (фото)

Джеймс Міддлтон підтримує онкохвору принцесу Уельську (фото: instagram.com/jmidy)

Нагадаємо, що у своєму емоційному відео зізнанні, принцеса Кейт подякувала доброзичливцям за їхні «чудові повідомлення підтримки» під час її одужання, яке вона назвала «неймовірно важкими місяцями для всієї нашої родини».

Раніше ми розповідали, як Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон.

Також читайте, як Шеннен Догерті підтримала Кейт Міддлтон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Королівська сім'я
NEWS
У двох областях України можуть ввести графіки. Яка ситуація зі світлом
У двох областях України можуть ввести графіки. Яка ситуація зі світлом