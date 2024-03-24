"Захоплююся вашою силою". Онкохвора Шеннен Догерті підтримала Кейт Міддлтон

52-річна акторка Шеннен Догерті висловила слова підтримки Кейт Міддлтон, у якої виявили онкологічне захворювання . Знаменитість пожаліла багатодітну матір, яка була змушена розповісти про свої проблеми зі здоров'ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки серіалу "Зачаровані".

Шеннен Догерті звернулася до Кейт Міддлтон

У середині січня Кейт провели операцію на черевній порожнині і після цього протягом тривалого часу вона не давала жодних коментарів про свій стан здоров'я.

Це призвело до виникнення різних спекуляцій і навіть божевільних теорій з боку публіки, включно з припущеннями про невдалу пластичну операцію і навіть про можливий розрив стосунків з чоловіком через ймовірну зраду.

Тільки минулої п'ятниці принцеса Уельська зізналася, що її стан здоров'я серйозний і що вона бореться з раком.

Кейт почала процедури хіміотерапії. Шеннен, яка сама пережила боротьбу з онкологічним захворюванням, особливо розуміє її у цей період.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Зірка серіалу "Зачаровані" звернулася до дружини принца, висловлюючи свою підтримку.

"Принцеса Кейт, я захоплююся вашою мужністю, незважаючи на весь нескінченний натиск, якому ви піддавалися, одночасно борючись із раком", - поділилася Доерті.

Акторка підкреслила, що в цьому випадку публічність видається особливою проблемою.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

"Бути публічною людиною - це не означає, що ви щось винні іншим людям. У нас у всіх є право боротися з хворобою або з життям, зберігаючи конфіденційність. Натиск теорій змови і просто хворобливої цікавості змусив цю людину зізнатися перш, ніж вона змирилася з цим і пояснила своїм дітям", - поскаржилася Шеннен.

Сама ж знаменитість хворіє на рак грудей з 2015 року. Лікування було успішним, поки рік тому вона не дізналася, що онкологія поширилася на кістки. Артистка перенесла операцію на головному мозку і пройшла через променеву терапію.