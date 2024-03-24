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"Вместе поднялись на множество гор": как родной брат Кейт Миддлтон поддерживает онкобольную сестру (фото)

Воскресенье 24 марта 2024 14:19
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"Вместе поднялись на множество гор": как родной брат Кейт Миддлтон поддерживает онкобольную сестру (фото) Брат Кейт Миддлтон поддержал онкобольную сестру (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон выразил поддержку своей сестре после ее шокирующего заявления о состоянии здоровья.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Джеймса.

Как Джеймс Миддлтон поддержал онкобольную сестру

После невероятно большого количества вариантов исчезновения Кейт Миддлтон из публичного пространства после перенесенной операции, принцесса объявила, что у нее обнаружили рак и проходит курс химиотерапии.

Когда мир отреагировал на беспрецедентную новость о том, что Кейт - это уже третий член королевской семьи, которая сейчас больна раком, младший брат принцессы поделился детским воспоминанием, имеющим глубокий смысл.

Он показал общее фото с Middleton, тогда они оба были детьми и собирались на гору. Этой фотографии мир еще не видел, ведь это семейный архив. Свой пост Джеймс дополнил мотивирующими словами, адресованными его родной сестре.

"За эти годы мы вместе поднялись на множество гор. Как семья, мы также поднимемся и на эту с вами", - подписал брат Кейт фотографию на фоне гор.

&quot;Вместе поднялись на множество гор&quot;: как родной брат Кейт Миддлтон поддерживает онкобольную сестру (фото)

Джеймс Миддлтон поддерживает онкобольную принцессу Уэльскую (фото: instagram.com/jmidy)

Напомним, что в своем эмоциональном видео признании, принцесса Кейт поблагодарила доброжелателей за их «прекрасные сообщения поддержки» во время ее выздоровления, которое она назвала «невероятно тяжелыми месяцами для всей нашей семьи».

Раньше мы рассказывали, как Зеленская трогательно обратилась к Кейт Миддлтон.

Также читайте, как Шеннен Догерти поддержала Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон Королевская семья
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