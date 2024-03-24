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Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді

Неділя 24 березня 2024 12:06
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Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська висловила хворій на рак Кейт Міддлтон свою щиру підтримку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram пані Зеленської.

Як Зеленська підтримала Кейт Міддлтон

Дружина Володимира Зеленського зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон після того, як принцеса Уельська оголосила свій діагноз.

Як відомо, у принцеси виявили рак, під час того, як вона робила операцію на черевній порожнині,

Оскільки стосунки Зеленської та принцеси Уельської є досить теплими. Олена побажала їй якнайшвидшого одужання.

Відповідне звернення перша леді оприлюднила у stories. Вона підкреслила, що увесь британський народ і безпосередньо королівська родина стали дуже близькими для України після повномасштабного вторгнення, оскільки вони підтримують нас та готові допомагати.

"Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання", - написала Зеленська.

Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді

Скриншот

Нагадаємо, що Кейт дуже довго ховалась від сторонніх очей, але коли всі теорії її зникнення почали перетинати межу, принцеса записала відеозізнання.

Раніше ми розповідали, для чого Олена Зеленська одягнула різнокольорові шкарпетки.

Також дивіться на спільне фото Зеленської з Wellboy.

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Кейт Міддлтон Олена Зеленська Королівська сім'я
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