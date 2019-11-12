В Раде заметили еще одного "пианиста": момент попал на видео

В Раде заметили еще одного кнопкодава - это нардеп Василий Нимченко (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп Нимченко был соавтором проекта закона об уголовной ответственности за кнопкодавство

В Верховной Раде заметили еще одного кнопкодава - нардеп Василий Нимченко из франции "Оппозиционная платформа - За жизнь" стал четвертым нарушителем процедуры личного голосования в парламенте IX созыва.

Движение "Честно" опубликовало в сети соответствующее видео.

Депутат на заседании 12 ноября нажал на две кнопки "за", когда голосовали за законопроект №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Отметим, что Нимченко уже не впервые голосует за себя и других депутатов - его уже замечали за этим занятием в парламенте прошлого созыва.

Фото: Василий Нимченко (РБК-Украина)

Примечательно, что политик был соавтором проекта закона №1127 об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство. Впрчем, в день голосования 29 октября Нимченко отсутствовал.

Напомним, что в сентябре на кнопкодавстве были замечены депутаты от "Слуги народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко, а также внефракционный мажоритарщик Александр Ковалев.

Видео: В Раде заметили еще одного кнопкодава - это нардеп Василий Нимченко