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В Раде заметили еще одного "пианиста": момент попал на видео

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 18:07
В Раде заметили еще одного "пианиста": момент попал на видео
В Раде заметили еще одного кнопкодава - это нардеп Василий Нимченко (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп Нимченко был соавтором проекта закона об уголовной ответственности за кнопкодавство

В Верховной Раде заметили еще одного кнопкодава - нардеп Василий Нимченко из франции "Оппозиционная платформа - За жизнь" стал четвертым нарушителем процедуры личного голосования в парламенте IX созыва.

Движение "Честно" опубликовало в сети соответствующее видео.

Депутат на заседании 12 ноября нажал на две кнопки "за", когда голосовали за законопроект №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Отметим, что Нимченко уже не впервые голосует за себя и других депутатов - его уже замечали за этим занятием в парламенте прошлого созыва.

В Раде заметили еще одного &quot;пианиста&quot;: момент попал на видео

Фото: Василий Нимченко (РБК-Украина)

Примечательно, что политик был соавтором проекта закона №1127 об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство. Впрчем, в день голосования 29 октября Нимченко отсутствовал.

Напомним, что в сентябре на кнопкодавстве были замечены депутаты от "Слуги народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко, а также внефракционный мажоритарщик Александр Ковалев.

Видео: В Раде заметили еще одного кнопкодава - это нардеп Василий Нимченко

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