У Раді помітили ще одного "піаніста": момент потрапив на відео

У Раді помітили ще одного кнопкодава - це нардеп Василь Німченко (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардеп Німченко був співавтором проекту закону про кримінальну відповідальність за кнопкодавство

У Верховній Раді помітили ще одного кнопкодава - нардеп Василь Німченко з франції "Опозиційна платформа - За життя" став четвертим порушником процедури особистого голосування в парламенті IX скликання.

Рух "Чесно" опублікувало в мережі відповідне відео.

Депутат на засіданні 12 листопада натиснув на дві кнопки "за", коли голосували за законопроект №2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Зазначимо, що Німченко вже не вперше голосує за себе та інших депутатів - його вже помічали за цим заняттям у парламенті минулого скликання.

Фото: Василь Німченко (РБК-Україна)

Примітно, що політик був співавтором проекту закону №1127 про кримінальну відповідальність нардепів за кнопкодавство. Втім, в день голосування 29 жовтня Німченко був відсутній.

Нагадаємо, що у вересні на кнопкодавстві були помічені депутати від "Слуги народу" Олена Копанчук і Сергій Литвиненко, а також позафракційний мажоритарник Олександр Ковальов.

Відео: У Раді помітили ще одного кнопкодава - це нардеп Василь Німченко