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Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 22:56
Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг
В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре

В октябре в Верховной Раде насчитали 16 "прогульщиков", которые пропустили более 30% голосований без уважительных причин (командировка, отпуск, больничный и прочее). Всего во втором месяце осени парламент работал в сессионном зале 10 дней, было проведено 17 заседаний, на которых произошло 476 голосований. Об этом говорится в сообщении движения "Честно".

Отметим, что с 1 ноября согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве народные депутаты не должны получать деньги за невыполнение своих полномочий ("вторая депутатская зарплата"), если без уважительных причин не участвуют в более 30% голосований в течение календарного месяца .

Чаще всего во время голосования на заседаниях отсутствовали депутаты фракции "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг

В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Первое место в антирейтинге за наибольшее количество пропущенных голосований без уважительных причин досталось Виталию Данилову из фракции "Батькивщина" - его не было во время 97% голосований.

Завершает список прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий (пропустил почти 32% голосований).

Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик также попал в "прогульщики" - он отсутствовал на 49% голосований.

"Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях", - рассказали в движении.

Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).

Список нардепов-прогульщиков в октябре:

  1. Виталий Данилов ("Батькивщина")
  2. Сергей Тарута ("Батькивщина")
  3. Вадим Рабинович ("ОПЗЖ")
  4. Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")
  5. Вадим Столар ("ОПЗЖ")
  6. Александр Пузанов ("ОПЗЖ")
  7. Андрей Деркач (внефракционный)
  8. Андрей Одарченко ("Слуга народа")
  9. Сергей Левочкин ("ОПЗЖ")
  10. Николай Скорик ("ОПЗЖ")
  11. Юлия Тимошенко ("Батькивщина")
  12. Евгений Яковенко (внефракционный)
  13. Николай Бабенко (внефракционный)
  14. Александр Дубинский ("Слуга народа")
  15. Константин Бондарев ("Батькивщина")
  16. Олесь Довгий (внефракционный)

Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг

В Верховной Раде посчитали прогульщиков в октябре (Фото: chesno.org)

Также в список "прогульщиков" не попала Ирина Луценко из фракции "Европейская солидарность" - она является единственной народной депутатом, которая пропустила 100% голосований. Так, с 18 сентября по 18 октября она болела. С 29 октября значилась как незарегистрированная (отсутствуют уважительные причины). Отметим, что жена экс-генпрокурора решила снять с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья.

Названы главные прогульщики в Раде в октябре: кто возглавил антирейтинг

Ирина Луценко решила уйти из политики (фото: УНИАН)

Добавим, что нардепы не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в октябре присутствие составило 91,8%, а голосование - 65,9%.

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