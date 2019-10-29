ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада отклонила закон о тюрьме за "кнопкодавство"

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:57
Рада отклонила закон о тюрьме за "кнопкодавство"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагалось предусмотреть арест на срок до двух лет за повторное "кнопкодавство"

Верховная рада Украины отклонила законопроект №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование), передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали лишь 45 парламентариев. Профильный комитет рекомендовал парламенту проект закона отклонить.

Проектом предлагалось введение уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование. Так, Уголовный кодекс планировалось дополнить статьей 351-3.

"Статья 351-3. Неличное голосование народного депутата Украины на заседаниях Верховной рады Украины - наказывается штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 гривен, - ред.). Те же действия, совершенные повторно, - наказываются арестом на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок", - указано в тексте проекта.

В пояснительной записке подчеркивалось, что мера наказания должна определяться и зависеть также и от последствий такого голосования, тем больше в тех случаях, когда этот голос был решающим для принятия соответствующего решения Радой.

Напомним, Рада планирует предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".

Рада сделала первый шаг к введению уголовной ответственности за "кнопкодавство" Рада планирует улучшить доступ осужденных к правовой помощи
Новости Украины кнопкодавствоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь