Рада отклонила закон о тюрьме за "кнопкодавство"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагалось предусмотреть арест на срок до двух лет за повторное "кнопкодавство"

Верховная рада Украины отклонила законопроект №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование), передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали лишь 45 парламентариев. Профильный комитет рекомендовал парламенту проект закона отклонить.

Проектом предлагалось введение уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование. Так, Уголовный кодекс планировалось дополнить статьей 351-3.

"Статья 351-3. Неличное голосование народного депутата Украины на заседаниях Верховной рады Украины - наказывается штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 гривен, - ред.). Те же действия, совершенные повторно, - наказываются арестом на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок", - указано в тексте проекта.

В пояснительной записке подчеркивалось, что мера наказания должна определяться и зависеть также и от последствий такого голосования, тем больше в тех случаях, когда этот голос был решающим для принятия соответствующего решения Радой.

Напомним, Рада планирует предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".