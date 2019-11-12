В Раде поймали на "кнопкодавстве" нардепа, предлагавшего за это сажать в тюрьму

Фото: Василий Нимченко (РБК-Украина)

Ранее Нимченко предлагал предусмотреть за повторное "кнопкодавство" тюремный срок

В Верховной раде во время утреннего пленарного заседания 12 ноября народного депутата франкции "Оппозиционная платформа - За життя" Василия Нимченко уличили в нарушении процедуры личного голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное движение Чесно.

Сообщается, что во время голосования за законопроект №2299 о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования Нимченко нажал на две копки "за".

Отметим, что Нимченко является соавтором законопроекта №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование), в котором нардеп предлагал предусмотреть арест на срок до двух лет за повторное "кнопкодавство". Данный законопроект 29 октября Рада отклонила.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре двое народных депутатов от фракции "Слуги народа" попались на "кнопкодавстве". В частности, уличили в нарушении процедуры личного голосования Елену Копанчук и Сергей Литвиненко.