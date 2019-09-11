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Второго нардепа от "Слуги народа" уличили в кнопкодавстве

Новости » Политика    11.09.2019 - 20:18
Второго нардепа от "Слуги народа" уличили в кнопкодавстве
Фото: Елена Копанчук (facebook.com olena.kopanchuk)

Копанчук проголосовал вместо своего однопартийца Вячеслава Рублева

В среду, 11 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное движение Чесно.

Как сообщается, это уже третий факт кнопкодавства в Верховной раде IX созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента.

Елена Копанчук проголосовал вместо своего однопартийца Вячеслава Рублева. Во время голосования за законопроект о строительные нормы по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) в 13:32 Копанчук нажала на кнопку пульта Рублева, что сидит справа от нее.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ранее на кнопкодавсте был уличен представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко. Нарушение произошло еще 3 сентября. Он голосовал за народного депутата Александра Скичко.

Кроме того, в августе президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата, в том числе, за кнопкодавство.

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Новости Украины кнопкодавствоСлуга народа
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