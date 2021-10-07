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В Раде "поздравили" Путина с днем рождения знаменитой песней (видео)

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Четверг 07 октября 2021 16:20
В Раде "поздравили" Путина с днем рождения знаменитой песней (видео) Коллаж РБК-Украина: в Раде исполнили хит про Путина
Автор: Владимир Костырин

В Верховной Раде народные депутаты в сессионном зале дружно продекламировали строки знаменитой песенки о Владимире Путине, таким образом "поздравив" 7 октября президента РФ с днем рождения.

Пленарное заседание транслировалось на Телеканале Рада на YouTube, и момент обращения к имениннику попал на видео.

Инициатором "музыкальной паузы" в парламенте стал депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), который на трибуне завершил свое выступление призывом к коллегам вместе исполнить данный хит.

"Друзья! Знаете, у нас сегодня в мире есть именинник - его зовут Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним этому именнику Владимиру Путину на весь мир украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ему ее напомним и скажем: "Путин..." - начал нардеп.

"Ху**о!", - хором из зала последовало продолжение известной кричалки харьковских ультрас.

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!" - закончил фразу из песенки Гончаренко и добавил: "Вот так и будем работать!"

После подобного "поздравления" Путина с 69-летием в Раде прозвучали аплодисменты.

Видео: нардепы в Верховной Раде исполнили хит про Путина

Напомним, ранее военные ВСУ передавали "привет" Путину на репетициях парада 18 и 20 августа, что каждый раз вызывало у российских пропагандистов настоящую истерику. А в сам День Независимости 24 августа хит прозвучал на Марше защитников Украины.

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Владимир Путин Алексей Гончаренко Верховная рада
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