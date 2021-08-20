Военные на репетиции парада в Киеве снова передали "привет" Путину: момент попал на видео
В Киеве на репетиции парада, приуроченного ко Дню Независимости, военные ВСУ снова хором "передали привет" президенту РФ, процитировав строчку из широко известной кричалки футбольных болельщиков "Путин - ху*ло".
Об этом 20 августа передает "Телеграф".
На кадрах видно, что военнослужащие и правоохранители остановились на улице перед стартом марша, и дружно хором в унисон отвечают на приветствие офицера, и в таком "диалоге" звучат фразы:
"Украина - превыше всего!
Путин - ху*ло!
Вместе - идти до конца!..."
Затем под аплодисменты восхищенных зрителей, собравшихся наблюдать за мероприятием, зазвучала барабанная дробь, бойцы также стали хлопать людям в ответ.
Видео: в Киеве украинские военные на репетиции парада опять высказались о Путине, назвав "ху*лом"
Отметем, что перед этим, на первой репетиции 18 августа, украинские военные прошли маршем по Крещатику и исполнили музыкальную версию такой кричалки харьковских болельщиков о Путине. Позже у российских пропагандистов из-за песенки бойцов ВСУ случилась истерика. Так, ведущая Кремль-ТВ Ольга Скабеева в ярости начала рассказывать об "украинском талибане", и заявила, что отношениям России и Украины теперь "хана".
В сети прогнозируют, что после нового нелестного изречения военных ВСУ о лидере страны-агрессора у пропагандистов снова будет "разрыв".
- Бедняжка Скабеева, еще парочка таких видео и все, хана ей будет
- Красава!
- Все, и даже дети в Украине знают ,что Путин - ху*ло! А "братьям" из-за поребрика тоже не помешает это запомнить!
- Это видео можно смотреть вечно!
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за репетиции парада 20 августа масштабное перекрытие дорог и пробки, и появился полный список таких улиц.