ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В центре Киева на Марше защитников Украины прогремела известная фраза про Путина (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 18:46
В центре Киева на Марше защитников Украины прогремела известная фраза про Путина (видео) Фото: участники Марша защитников Украины в Киеве высказались о Путине (скриншот)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева участники Марша защитников Украины, ветераны АТО на Донбассе продекламировали строки известной песенки "Путин - ху*ло", таким образом снова передав "пламенный привет" российскому президенту.

Соответствующее видео 24 августа опубликовано в сети.

В День Независимости уже после военного парада на Крещатике киевляне, гости столиц, волонтеры и бойцы, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, приняли участие в Марше защитников, на неофициальной части праздничных мероприятий.

Во время шествия колонны несколько раз звучали приветствия и патриотические возгласы, а также хором в унисон исполнили фразу из знаменитой кричалки харьковских ультрас, которая ранее озвучивали во время репетиций парада военные ВСУ.

На кадрах в интернете видно, что ветераны из батальонов, участвовавших в обороне страны от оккупантов, маршем проходили по улице под аплодисменты и приветствия киевлян. В это время и гремит широко известная фраза о Путине.

Видео: в Киеве на Марше защитников Украины 24 августа ветераны АТО нелестно высказались о Путине

Видео: в центре Киева на неофициальной части праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости ветераны исполнили кричалку "Путин - ху*ло!"

Напомним, что перед этим военные ВСУ передавали "привет" Путину на репетициях парада 18 и 20 августа, что каждый раз вызывало у российских пропагандистов настоящую истерику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев День независимости Украины
LITE
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины