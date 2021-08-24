В центре Киева на Марше защитников Украины прогремела известная фраза про Путина (видео)
В центре Киева участники Марша защитников Украины, ветераны АТО на Донбассе продекламировали строки известной песенки "Путин - ху*ло", таким образом снова передав "пламенный привет" российскому президенту.
Соответствующее видео 24 августа опубликовано в сети.
В День Независимости уже после военного парада на Крещатике киевляне, гости столиц, волонтеры и бойцы, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, приняли участие в Марше защитников, на неофициальной части праздничных мероприятий.
Во время шествия колонны несколько раз звучали приветствия и патриотические возгласы, а также хором в унисон исполнили фразу из знаменитой кричалки харьковских ультрас, которая ранее озвучивали во время репетиций парада военные ВСУ.
На кадрах в интернете видно, что ветераны из батальонов, участвовавших в обороне страны от оккупантов, маршем проходили по улице под аплодисменты и приветствия киевлян. В это время и гремит широко известная фраза о Путине.
Видео: в Киеве на Марше защитников Украины 24 августа ветераны АТО нелестно высказались о Путине
Видео: в центре Киева на неофициальной части праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости ветераны исполнили кричалку "Путин - ху*ло!"
Напомним, что перед этим военные ВСУ передавали "привет" Путину на репетициях парада 18 и 20 августа, что каждый раз вызывало у российских пропагандистов настоящую истерику.