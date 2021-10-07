У Раді "привітали" Путіна з днем народження знаменитою піснею (відео)

У Верховній Раді народні депутати в сесійній залі дружно продекламували рядки знаменитої пісеньки про Володимира Путіна, таким чином "привітавши" 7 жовтня президента РФ з днем народження.

Пленарне засідання транслювалося на Телеканалі Рада на YouTube, і момент звернення до іменинника потрапив на відео.

Ініціатором "музичної паузи" в парламенті став депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), який на трибуні завершив свій виступ закликом до колег разом виконати даний хіт.

"Друзі! Знаєте, у нас сьогодні в світі є іменинник - його звуть Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо цьому іменнику Володимиру Путіну на весь світ українську народну пісню. До речі, з Харкова. Давайте йому її нагадаємо і скажемо: "Путін..."- почав нардеп.

"Ху**о!",- хором із залу послідувало продовження відомої кричалки харківських ультрас.

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!" - закінчив фразу з пісеньки Гончаренко і додав: "Ось так і будемо працювати!"

Після подібного "привітання" Путіна з 69-річчям в Раді прозвучали оплески.

Відео: нардепи у Верховній Раді виконали хіт про Путіна