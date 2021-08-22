ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пропагандистка Скабеева устроила истерику из-за украинских военных на репетиции парада

Новина українською →
Россия, Воскресенье 22 августа 2021 09:28
Пропагандистка Скабеева устроила истерику из-за украинских военных на репетиции парада Фото: Ольга Скабеева (скриншот с видео)
Автор: Styler

В Киеве на репетиции парада, приуроченного ко Дню Независимости, украинские военные "передали привет" президенту РФ Владимиру Путину. Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за этого, и потребовала извинения Владимира Зеленского.

Об этом она заявила на канале "России 1" в эфире передачи "60 минут".

Пропагандисты пытались разобраться, на самом ли деле военные ВСУ спели известную песню о Путине, или это был фейк.

"В украинской армии официально признали, что видео не фейк. Более того, сегодня была новая репетиция и эти сволочи снова вышли, надеясь на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", - отметила Скабеева.

Она захотела, чтобы президент Украины нашел и наказал виновных, а после принес публичные извинения.

Напомним, пропагандистка Скабеева на российском ТВ отличилась новым бредом. Она назвала гопак украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка "москальской присядкой".

Мы также писали о том, что Скабеева опозорилась новым фейком про Украину. Она заявила, что "на Донбасс идет ЛГБТ-колонна".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины