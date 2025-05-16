Проти блогерки Анни Алхім відкрили три кримінальні справи, одна з них - за держзраду

Скандал навколо блогерки Анни Алхім , яка публічно сварилася з Оленою Мандзюк через українську мову, отримав продовження. Виявилося, що проти неї завели кримінальне провадження.

Проти Алхім "завели" справу - що відомо

Так, правоохоронці відкрили три кримінальні провадження.

"Щодо Анни Буряченко відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями - 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України", - повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

Зазначимо, що 111 стаття стосується державної зради. Незабаром провадженням за цією статтею займеться СБУ.

Сама блогерка відреагувала на цю інформацію на своїй сторінці в Telegram. Вона розмістила "жарт" про обшуки.

Реакція Алхім (скріншот)

Скандали навколо Алхім - деталі

Нещодавно блогерка Мандзюк публічно обурилася тим, що Алхім "закочувала очі", коли на хрестинах дітей Стасі Макєєвої її попросили заспівати українську пісню. До того вона неодноразово сварилася з підписниками через російські пісні, під які записує свої Stories та дописи в Instagram.

Критика Мандзюк спровокувала Алхім на емоційну відповідь. Вона намагалася присоромити тих, хто висловився проти неї. Також Анна радила хейтерам "вмитися святою водою".

"Аня, йди на х*й ще раз. Чути "як це бути українцем” від ху*ні, яка любить Путіна, ніх*я не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці - це фарс. Пішла ти на х*й зі всіма своїми у*банами. У тебе в коментарях - відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою - це, бл*ть, себе не поважати. Тому ще раз - пішла ти”, - відреагувала на це Олена.

Після цього Мандзюк розповідала, що отримує від фанів Алхім погрози. Також блогерка закликала СБУ звернути увагу на дії Анни.

Алхім та Мандзюк публічно посварилися (колаж: РБК-Україна)

До цього Алхім також "відзначилася" словами про російську мову та пісні артистів з країни-агресорки. Наприкінці 2023 року блогерка влаштувала "новорічний корпоратив", анонс якого обурив мережу, адже до цього вона неодноразово слухала на камеру пісні Asti (яка мовчить про війну та працює в РФ) та розповідала про російський серіал "Слово пацана".

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, - це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, - це погано, це буде брехня, бо я її слухала і слухатиму", - стверджувала Анна.

Також Алхім обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів". Тоді блогерка була обурена тим, що люди з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської областей спілкуються українською мовою та не хочуть слухати російську.

Окрім цього, у 2024 році Алхім потанцювала під російську музику біля алеї загиблих воїнів. Потім вона заявила, що не бачила, де записує відео, а просто "раділа снігу".