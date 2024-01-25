Скандальна блогерка Алхім потанцювала під російську музику біля алеї загиблих воїнів: мережа лютує

Скандальна блогерка Анна Алхімова втрапила в новий скандал. Вона зняла відео на фоні алеї пам'яті загиблих військових під російську музику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram Алхімової.

На відео блогерка стоїть під снігопадом, усміхається на камеру. На фоні лунає пісня російської виконавиці Makfa. Позаду Алхім - алея пам'яті загиблих військових ЗСУ у війні Росії проти України.

Підписники блогерки виявили своє невдоволення таким відео. Проте Анна відповіла, що не дивилася по сторонах, коли знімала відео, і не мала на меті спаплюжити пам'ять загиблих.

"Це відео не про загиблих. Я не дивилася по сторонах, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що якимось чином спаплюжила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, можете думати, як вам дозволить ваше мислення", - написала вона.

Скриншот

У коментарях під відео користувачі засудили таку позицію:

"Нарцисичний розлад".

"Стань біля смітника й слухай ту х*йню. Люди померли не для того, щоб ти це робила".

"На фоні смерті - радість. Це фініш".

"А фон не бентежить? Музика теж? Безпардонна ти, Аня".

"Така усмішка на фоні загиблих героїв".

Одна деякі користувачі стали на захист блогерки:

"Я все ж думаю, що Аня ненавмисно відзняла це відео на такому фоні. Якщо чесно, у Хмельницькому це місце де зосередженні магазинчики й кафе-ресторани. Там усі ходять, сміються. Це найбільш "живе" місце для прогулянок".

"А нікого не дивує, що там на тій алеї з двох сторін кафе та заклади, де люди щоденно відпочивають і розважаються?"

Нагадаємо, що у своїх соціальних мережах Анна Алхім доволі часто публікує відео під російську музику, дивиться російські серіали та відкрито заявляє, що не збирається від цього відмовлятися.