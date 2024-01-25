Скандальна блогерка Алхім потанцювала під російську музику біля алеї загиблих воїнів: мережа лютує
Скандальна блогерка Анна Алхімова втрапила в новий скандал. Вона зняла відео на фоні алеї пам'яті загиблих військових під російську музику.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram Алхімової.
На відео блогерка стоїть під снігопадом, усміхається на камеру. На фоні лунає пісня російської виконавиці Makfa. Позаду Алхім - алея пам'яті загиблих військових ЗСУ у війні Росії проти України.
Підписники блогерки виявили своє невдоволення таким відео. Проте Анна відповіла, що не дивилася по сторонах, коли знімала відео, і не мала на меті спаплюжити пам'ять загиблих.
"Це відео не про загиблих. Я не дивилася по сторонах, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що якимось чином спаплюжила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, можете думати, як вам дозволить ваше мислення", - написала вона.
Скриншот
У коментарях під відео користувачі засудили таку позицію:
- "Нарцисичний розлад".
- "Стань біля смітника й слухай ту х*йню. Люди померли не для того, щоб ти це робила".
- "На фоні смерті - радість. Це фініш".
- "А фон не бентежить? Музика теж? Безпардонна ти, Аня".
- "Така усмішка на фоні загиблих героїв".
Одна деякі користувачі стали на захист блогерки:
- "Я все ж думаю, що Аня ненавмисно відзняла це відео на такому фоні. Якщо чесно, у Хмельницькому це місце де зосередженні магазинчики й кафе-ресторани. Там усі ходять, сміються. Це найбільш "живе" місце для прогулянок".
- "А нікого не дивує, що там на тій алеї з двох сторін кафе та заклади, де люди щоденно відпочивають і розважаються?"
Нагадаємо, що у своїх соціальних мережах Анна Алхім доволі часто публікує відео під російську музику, дивиться російські серіали та відкрито заявляє, що не збирається від цього відмовлятися.
Раніше ми розповідали, як Алхім переклала пісню Asti на українську та заспівала її на корпоративі.
Крім того, ми повідомляли, що українці "оплатили" 10 000 дронів для армії РФ, споживаючи російський контент.