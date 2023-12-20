"Слухала і буду слухати": Алхім продовжує популяризувати Росію попри осуд

Скандально відома блогерка Ганна Алхімова (Алхім), яка задумала провести "новорічний корпоратив" з Анатолієм Анатолічем та Гаріком Корогодським, вляпалася у новий скандал. Вона заявила, що не збирається брехати своїм підписникам і відмовлятися від російського контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на скандальний стрімкий Алхім у соцмережах.

Деталі скандалу з Алхім

За словами блогерки, спочатку Гарік Корогодський та Анатолій Анатолич погодилися брати участь у її корпоративі. Але потім вони передумали.

"Спочатку погодилися, бо Гарік неправильно зрозумів мене. Він думав, що це буде корпоратив не комерційний, він не думав, що там продаватимуться квитки. Шампанське, ікра - він вважає, що зараз це не на часі. Анатоліч погодився, бо я йому пообіцяла, що я скажу, що Асті слухати не можна, і що "Слово пацана" теж дивитися не можна. І вестиме він українською, і Гарік буде говорити українською. І я намагатимуся", - почала пояснювати Алхім.

Ганна повідомила, що не хоче лицемірити та говорити, що відмовляється від споживання російського контенту.

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, - це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, - це погано, це буде брехня, бо я її слухала і слухатиму", - заявила блогерка.

Алхім повідомила, що на свій захід хотіла запросити і співачку Світлану Лободу, але передумала, бо співачка не захоче приїжджати до України, та й її концерт Алхім "не по кишені".

Пост Алхім (скриншот)

Скандал навколо "корпоративу" Алхім

Нагадаємо, нещодавно блогерка оголосила про проведення івенту. Але в мережі цей захід піддали критиці. Зокрема, "дісталося" Анатолічу, який спочатку критикував тих, хто слухає російську музику, а потім погодився провести "корпоратив" для блогерки, яка відкрито слухає треки від артистів-зрадників та росіян