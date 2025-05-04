"Знати тебе - себе не поважати". Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім

Українська блогерка Олена Мандзюк поскандалила з Анною Алхім, яка днями вкотре зганьбилася ставленням до української мови.

Так, нещодавно Алхім разом із сином побувала на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої.

Урочистий захід був організований з розмахом: гостей розважав ведучий, який проводив різноманітні конкурси.

Під час одного з конкурсів ведучий запросив Анну на сцену й запропонував заспівати пісню українською мовою - це була головна умова завдання.

Утім, реакція блогерки виявилася несподіваною: вона перекосила обличчя, закотила очі й буркнула щось з лайкою, демонструючи своє незадоволення.

Деякі з гостей, які стали свідками інциденту, не звернули на це особливої уваги й навіть почали сміятися.

Ведучий спробував допомогти Анні, запропонувавши згадати хоча б кілька рядків з пісні "Червона рута", однак це лише ще більше її розгубило. Момент потрапив на відео, яке згодом розлетілося у TikTok.

Один із користувачів соцмережі Threads поділився відео з інцидентом і залишив до нього коментар.

"От було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гниду зі свого інфопростору на звалище непотребу…", - написав він. Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)

Скріншот цього допису опублікувала у себе у stories Олена Мандзюк.

Алхім відреагувала

Скандальна блогерка, своєю чергою, звернулася до Мандзюк у грубій формі. Вона заявила, що "бути українцем - це не лише говорити українською мовою", і висловилася вкрай образливо на адресу критиків.

У своєму дописі блогерка вжила нецензурну лексику, назвавши опонентів "піз...болами" та "позорищем", звинувативши їх у "накручуванні", спробах "контролювати, як кому говорити, що слухати й як дихати". Анна Алхім (фото: instagram.com/alkhim.a24)

"Умийтесь холодною водою й прийдіть до тями", - завершила вона свою тираду.

Мандзюк відповіла

Олена відповіла жорстко і без церемоній, опублікувавши емоційне звернення до Анни Алхім.

У ньому вона звинуватила блогерку у проросійських поглядах, бездіяльності щодо війни та токсичності. Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)

“Аня, йди на х*й ще раз. Чути “як це бути українцем” від ху*ні, яка любить Путіна, ніх*я не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці - це фарс. Пішла ти на х*й зі всіма своїми у*банами. У тебе в коментарях - відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою - це, бл*ть, себе не поважати. Тому ще раз - ПІШЛА ТИ НА Х*Й”, - емоційно висловилася Олена.

Також вона наголосила, що така її прямолінійність - не просто емоція, а результат глибокого усвідомлення ситуації, у якій опинилося суспільство.

"Можливо, колись я теж не очікувала від себе такої прямолінійності, але, відверто - наше суспільство деградує з подібними “алхім”. Поки найкращі гинуть, інше болото має змогу розростатись... Цього не можна дозволяти”, - сказала Мандзюк. Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)