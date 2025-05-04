"Знати тебе - себе не поважати". Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім
Українська блогерка Олена Мандзюк поскандалила з Анною Алхім, яка днями вкотре зганьбилася ставленням до української мови.
Подробиці скандалу дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Так, нещодавно Алхім разом із сином побувала на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої.
Урочистий захід був організований з розмахом: гостей розважав ведучий, який проводив різноманітні конкурси.
Під час одного з конкурсів ведучий запросив Анну на сцену й запропонував заспівати пісню українською мовою - це була головна умова завдання.
Утім, реакція блогерки виявилася несподіваною: вона перекосила обличчя, закотила очі й буркнула щось з лайкою, демонструючи своє незадоволення.
@oxanashkola2 #алхім #конкурс оригінальний звук - Oxanashkola
Деякі з гостей, які стали свідками інциденту, не звернули на це особливої уваги й навіть почали сміятися.
Ведучий спробував допомогти Анні, запропонувавши згадати хоча б кілька рядків з пісні "Червона рута", однак це лише ще більше її розгубило. Момент потрапив на відео, яке згодом розлетілося у TikTok.
Один із користувачів соцмережі Threads поділився відео з інцидентом і залишив до нього коментар.
"От було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гниду зі свого інфопростору на звалище непотребу…", - написав він.Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)
Скріншот цього допису опублікувала у себе у stories Олена Мандзюк.
Алхім відреагувала
Скандальна блогерка, своєю чергою, звернулася до Мандзюк у грубій формі. Вона заявила, що "бути українцем - це не лише говорити українською мовою", і висловилася вкрай образливо на адресу критиків.
У своєму дописі блогерка вжила нецензурну лексику, назвавши опонентів "піз...болами" та "позорищем", звинувативши їх у "накручуванні", спробах "контролювати, як кому говорити, що слухати й як дихати".Анна Алхім (фото: instagram.com/alkhim.a24)
"Умийтесь холодною водою й прийдіть до тями", - завершила вона свою тираду.
Мандзюк відповіла
Олена відповіла жорстко і без церемоній, опублікувавши емоційне звернення до Анни Алхім.
У ньому вона звинуватила блогерку у проросійських поглядах, бездіяльності щодо війни та токсичності.Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)
“Аня, йди на х*й ще раз. Чути “як це бути українцем” від ху*ні, яка любить Путіна, ніх*я не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці - це фарс. Пішла ти на х*й зі всіма своїми у*банами. У тебе в коментарях - відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою - це, бл*ть, себе не поважати. Тому ще раз - ПІШЛА ТИ НА Х*Й”, - емоційно висловилася Олена.
Також вона наголосила, що така її прямолінійність - не просто емоція, а результат глибокого усвідомлення ситуації, у якій опинилося суспільство.
"Можливо, колись я теж не очікувала від себе такої прямолінійності, але, відверто - наше суспільство деградує з подібними “алхім”. Поки найкращі гинуть, інше болото має змогу розростатись... Цього не можна дозволяти”, - сказала Мандзюк.Блогерка Мандзюк публічно поскандалила з Алхім (скріншот)
Вас може зацікавити
- Блогерка Мандзюк розкрила, що насправді відбувалося між Тереном і переможницею "Холостяка"
- Інна Бєлєнь відповіла на гучні заяви блогерки Мандзюк про стосунки з "Холостяком" Тереном
- Алхім "злила" у мережу фото свого одруженого екс-коханця
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Олени Мандзюк, Анни Алхім, Tiktok-акаунт Оленашкола.