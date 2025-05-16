Против блогерши Анны Алхим открыли три уголовных дела, одно из них - за госизмену

Скандал вокруг блогерши Анны Алхим , которая публично ссорилась с Еленой Мандзюк из-за украинского языка, получил продолжение. Оказалось, что против нее завели уголовное производство.

Против Алхим "завели" дело - что известно

Так, правоохранители открыли три уголовных производства.

"В отношении Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.

Отметим, что 111 статья касается государственной измены. Вскоре производством по этой статье займется СБУ.

Сама блогерша отреагировала на эту информацию на своей странице в Telegram. Она разместила "шутку" об обысках.

Реакция Алхим (скриншот)

Скандалы вокруг Алхим - детали

Недавно блогерша Мандзюк публично возмутилась тем, что Алхим "закатывала глаза", когда на крестинах детей Стаси Макеевой ее попросили спеть украинскую песню. До того она неоднократно ссорилась с подписчиками из-за российских песен, под которые записывает свои Stories и посты в Instagram.

Критика Мандзюк спровоцировала Алхим на эмоциональный ответ. Она пыталась пристыдить тех, кто высказался против нее. Также Анна советовала хейтерам "умыться святой водой".

"Аня, иди на х*й еще раз. Слышать "как это быть украинцем" от ху*ни, которая любит Путина, них*я не делает для победы Украины, и в то же время является главной шал*вой улицы - это фарс. Пошла ты на х*й со всеми своими у*банами. У тебя в комментариях - отбор на деградантов, таких как ты. Знать тебя, следить за тобой - это, бл*ть, себя не уважать. Поэтому еще раз - пошла ты", - отреагировала на это Елена.

После этого Мандзюк рассказывала, что получает от фанов Алхим угрозы. Также блогерша призвала СБУ обратить внимание на действия Анны.

Алхим и Мандзюк публично поссорились (коллаж: РБК-Украина)

До этого Алхим также "отметилась" словами о русском языке и песнях артистов из страны-агрессора. В конце 2023 года блогерша устроила "новогодний корпоратив", анонс которого возмутил сеть, ведь до этого она неоднократно слушала на камеру песни Asti (которая молчит о войне и работает в РФ) и рассказывала о российском сериале "Слово пацана".

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить на украинском, - это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, - это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", - утверждала Анна.

Также Алхим обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов". Тогда блогерша была возмущена тем, что люди из Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областей общаются на украинском языке и не хотят слушать русский.

Кроме этого, в 2024 году Алхим потанцевала под русскую музыку возле аллеи погибших воинов. Затем она заявила, что не видела, где записывает видео, а просто "радовалась снегу".