Алхім "злила" у мережу фото свого одруженого екс-коханця: хто він та як відреагувала його дружина

Скандальна блогерка Анна Алхім завжди відкрито говорила про свої романи з одруженими чоловіками, проте ніколи не розкривала їхніх імен. Цього разу вона зробила виняток і показала того, з ким була у стосунках кілька років.

Що відомо про екс-коханця Алхім та як відреагувала його дружина? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Що розповідала Анна про стосунки з одруженим

У соцмережах блогерка неодноразово натякала на дорогі подарунки від залицяльників і відкрито говорила про те, що їй подобається зустрічатися з одруженими чоловіками.

Деякими подробицями вона нещодавно поділилася у подкасті Василя Тимошенка.

Як розповідала Анна, вона була кілька років у стосунках з чоловіком, який має дружину і дитину.

Інфлюенсерка вперше в житті наполягала, щоб чоловік розлучився, адже щиро вірила, що вони ідеально підходять одне одному.

"Ми були два роки разом. У мене було багато одружених чоловіків і ніколи не стояло питання про розлучення. Їм було добре й мені. Тобто живіть зі своїми дружинами. Але ця людина єдина, від якої я не те щоб вимагала розлучення, а "душила". Це було принципово. І колись я повірила, що він буде зі мною. Але я просто втомилася, хоча саме його могла дотиснути. Дуже сильні почуття були. Дуже! Просто я з цього виросла", - розповіла Алхім.

Нещодавно блогерка вирішила поділитися з аудиторією фото свого колишнього та зізналася, що вони вже три місяці не разом.

Користувачі мережі швидко з’ясували, що чоловік на знімку - Костянтин Валеулін. Анна Алхім і Костянтин Валеулін (фото: instagram.com/alkhim.a24)

Хто такий Костянин Валеулін

Костянтин Валеулін - впливовий підприємець в українському бізнес-середовищі. Він є співвласником інвестиційно-промислової групи "AES Group", яка після приватизації стала власником Артемівського спиртового заводу.

Його ім’я неодноразово фігурувало в журналістських розслідуваннях через звинувачення у схемах на ринку спирту та пального. Костянтин Валеулін (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Окрім підприємницької діяльності, Валеулін очолював наглядову раду футбольного клубу "Металіст 1925", однак у серпні 2023 року припинив фінансову підтримку клубу, що викликало резонанс у спортивних колах. Костянтин Валеулін (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Він одружений із жінкою, на ім'я Дар’я, разом із якою виховує доньку. Костянтин Валеулін з дружиною і донькою (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Як відреагувала дружина на зраду

Після того, як блогерка оприлюднила в мережі фото свого колишнього коханця, його дружина Дар'я у відповідь теж виклала спільний знімок із ним у сторіс.

"Сім'я та кохання - не завжди тиша, але завжди разом", - написала вона. Дружина коханця Алхім порушила мовчання (скріншот)

Відповідь Алхім не забарилася. Блогерка, своєю чергою, опублікувала великий допис з фото, на яких вона та Костянтин весело проводять час.

“На завершення ще раз повторюся, три місяці тому я прийняла рішення, яке допомогло захистити моє емоційне благополуччя. Зараз я стикаюся зі спробами повернути мене в минуле через маніпуляції, зокрема з боку жінки, яка, судячи з її дій та емоційної образи та в позиції жертви, намагається підкреслити зв'язок із чоловіком, начебто він мені досі потрібен. Такі ігри відображають її особисті труднощі, а не мою цінність або мої потреби”, - написала Анна.

Анна Алхім і Костянтин Валеулін (фото: instagram.com/alkhim.a24)

“Моя позиція залишається незмінною, я закрила цю главу свого життя і зосереджена на самоповазі та внутрішній гармонії. Досвід навчив мене, що любов до себе - це основа здорових стосунків, і я маю намір рухатися далі, зберігаючи свої особисті кордони і цінності… Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, та й по ньому, всі, хто знали (А ЗНАЛИ ВСІ)...”, - додала вона.

Згодом з'явилася ще одна реакція від дружини бізнесмена.

"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила - не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе.Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати”, - прокоментувала Дар'я. Дружина Костянтина Валеуліна (фото: instagram.com/dk_lv)

До слова, попри публічні заяви Алхім про завершення їхніх стосунків, скандал не затихає. Блогерка стверджує, що Костянтин продовжує намагатися повернути її та навіть переслідує.

За її словами, вони випадково зустрілися на одній з заправок, де між ними нібито виникла сварка, а потім бізнесмен чекав її біля будинку.

"Вчора (29 березня. - Ред.) до першої години ночі з Костянтином Сергійовичем билася і лаялася на заправці. Потім він став у мене під будинком і я просто не могла зайти, бо він хотів поговорити, а мені з ним розмовляти нема про що. Вже три місяці", - заявила вона.

Зазначимо, що у минулому Анна була заміжня, але розлучилася з колишнім чоловіком Олександром через зраду з його боку. Екс-подружжя виховує сина.

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