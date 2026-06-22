У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка

Білорусь допомагає Росії вести агресивну війну проти України. Тому українці мають право на самооборону.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер під час брифінгу .

У Хіппер попросили прокоментувати вимогу президента України Володимира Зеленського до Білорусі прибрати зі своєї території ретранслятори, які допомагають росіянам наносити удари дронами по українській цивільній інфраструктурі.

"Білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії проти України", - нагадала вона.

За її словами, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокаційні дії проти Євросоюзу. Зокрема, були порушення повітряного простору країн ЄС. Також Мінськ використовував міграційну кризу, щоб чинити тиск на європейські країни.

"Звичайно, Україна має право захищатися", - підкреслила Хіппер у контексті погроз Зеленського на адресу Білорусі.

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Вимоги Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі на вишках неподалік від кордону з Україною розміщені ретранслятори для російських "шахідів".

Таке обладнання допомагає росіянам наводити свої дрони-камікадзе на цілі в Україні.