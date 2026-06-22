ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка

16:47 22.06.2026 Пн
2 хв
Президент України вимагає прибрати ретранслятори, які допомагають російським дронам
aimg Іван Носальський
У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Білорусь допомагає Росії вести агресивну війну проти України. Тому українці мають право на самооборону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер під час брифінгу.

У Хіппер попросили прокоментувати вимогу президента України Володимира Зеленського до Білорусі прибрати зі своєї території ретранслятори, які допомагають росіянам наносити удари дронами по українській цивільній інфраструктурі.

"Білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії проти України", - нагадала вона.

За її словами, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокаційні дії проти Євросоюзу. Зокрема, були порушення повітряного простору країн ЄС. Також Мінськ використовував міграційну кризу, щоб чинити тиск на європейські країни.

"Звичайно, Україна має право захищатися", - підкреслила Хіппер у контексті погроз Зеленського на адресу Білорусі.

Читайте також: У Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського Лукашенку

Вимоги Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі на вишках неподалік від кордону з Україною розміщені ретранслятори для російських "шахідів".

Таке обладнання допомагає росіянам наводити свої дрони-камікадзе на цілі в Україні.

Президент зазначив, що Білорусь має тиждень на те, щоб зняти таке обладнання з вишок.

За словами Зеленського, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не прибере обладнання, Україна "зробить це сама".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Білорусь Війна в Україні
Новини
У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка
У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух