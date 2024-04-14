Прогодуй, якщо зможеш. 8 порід собак, на корм яких ви витратите космічні суми
Нещодавно у Великій Британії провели дослідження, як багато коштів люди витрачають на своїх собак. До уваги брали лише гроші, витрачені на їжу, натомість оплату ветеринарних послуг, грумера, купівлю іграшок - не враховували.
Тож РБК-Україна (проект Styler) вирішило підрахувати, які породи собак найдорожче обходяться українцям та скільки грошей треба витрачати в рік на їх утримання.
8 порід собак, які обходяться власникам найдорожче
Для оцінки ми взяли до уваги норми харчування різних порід, а також порахували, скільки обходиться харчування тварини на добу і на рік, якщо купувати середній по вартості корм.
Один із найпопулярніших кормів на ринку - Royal Canin. Його вартість коливається у межах 235 грн за кілограм (якщо одразу купувати велику упаковку на 15 кг). А от універсальний сухий корм "М'ясне асорті" - по 170 грн за кг.
Тож для підрахунку беремо середню вартість - 200 грн за кг.
Згідно із нашими розрахунками, найдорожче обійдеться утримання наступних порід:
- ротвейлер - рекомендована доза для дорослого собаки - 1162, 5 г на добу. Відповідно, на день йде 232,4 грн, а на рік - це 84 826 грн
- німецька вівчарка - рекомендована доза корму - 779,38 г на добу. Витрати на день - 155,8 грн, а на рік - 56 867 грн
- лабрадор ретривер - рекомендована доза корму - 776,2 г на добу. Витрати на день - 155,24 грн, а на рік - 56 662 грн
- золотистий ретривер - рекомендована доза корму - 751, 58 г на добу. Витрати на день - 151,5 грн, а рік - 55 303 грн
- курцхаар - рекомендована доза корму - 648,75 г на добу. Витрати на добу - 129,75 грн, а на рік - 47 350 грн
- англійський бульдог - рекомендована доза корму - 536,25 г на добу. Витрати на день - 107,25 грн, а на рік - 39 146 грн
- боксер - рекомендована доза корму - 350 г на добу. Витрати на добу - 70 грн, а на рік - 25 550 грн.
- французький бульдог - рекомендована доза корму - 250 г на добу. Витрати на добу - 50 грн, а на рік - 18 250 грн
Додамо також, що при розрахунках брали денну норму корму для собак середньої величини.
Які собаки обходяться господарям найдорожче (фото: Freepik)
У скільки обходяться додаткові витрати
Варто наголосити, що догляд за собакою передбачає регулярні огляди у ветеринара, вакцинацію, кастрацію чи стерилізацію, обробки від глистів, кліщів та бліх.
Також варто ще порахувати витрати на аксесуари, а для деяких порід - ще й одяг.
Ціни на послуги у ветеринарних клініках дуже різняться. В середньому вартість кастрації коливається у межах 1 500 грн - 4 200 грн, огляд ветеринара - від 300 грн, вакцинація від 255 грн. Тож додаткові витрати на рік можуть добігати до 10 тис. грн.
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