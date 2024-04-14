Прогодуй, якщо зможеш. 8 порід собак, на корм яких ви витратите космічні суми

Нещодавно у Великій Британії провели дослідження, як багато коштів люди витрачають на своїх собак. До уваги брали лише гроші, витрачені на їжу, натомість оплату ветеринарних послуг, грумера, купівлю іграшок - не враховували.

Тож РБК-Україна (проект Styler) вирішило підрахувати, які породи собак найдорожче обходяться українцям та скільки грошей треба витрачати в рік на їх утримання.

8 порід собак, які обходяться власникам найдорожче

Для оцінки ми взяли до уваги норми харчування різних порід, а також порахували, скільки обходиться харчування тварини на добу і на рік, якщо купувати середній по вартості корм.

Один із найпопулярніших кормів на ринку - Royal Canin. Його вартість коливається у межах 235 грн за кілограм (якщо одразу купувати велику упаковку на 15 кг). А от універсальний сухий корм "М'ясне асорті" - по 170 грн за кг.

Тож для підрахунку беремо середню вартість - 200 грн за кг.

Згідно із нашими розрахунками, найдорожче обійдеться утримання наступних порід:

ротвейлер - рекомендована доза для дорослого собаки - 1162, 5 г на добу. Відповідно, на день йде 232,4 грн, а на рік - це 84 826 грн

- рекомендована доза для дорослого собаки - 1162, 5 г на добу. Відповідно, на день йде 232,4 грн, а на рік - це німецька вівчарка - рекомендована доза корму - 779,38 г на добу. Витрати на день - 155,8 грн, а на рік - 56 867 грн

- рекомендована доза корму - 779,38 г на добу. Витрати на день - 155,8 грн, а на рік - лабрадор ретривер - рекомендована доза корму - 776,2 г на добу. Витрати на день - 155,24 грн, а на рік - 56 662 грн

- рекомендована доза корму - 776,2 г на добу. Витрати на день - 155,24 грн, а на рік - золотистий ретривер - рекомендована доза корму - 751, 58 г на добу. Витрати на день - 151,5 грн, а рік - 55 303 грн

- рекомендована доза корму - 751, 58 г на добу. Витрати на день - 151,5 грн, а рік - курцхаар - рекомендована доза корму - 648,75 г на добу. Витрати на добу - 129,75 грн, а на рік - 47 350 грн

- рекомендована доза корму - 648,75 г на добу. Витрати на добу - 129,75 грн, а на рік - англійський бульдог - рекомендована доза корму - 536,25 г на добу. Витрати на день - 107,25 грн, а на рік - 39 146 грн

- рекомендована доза корму - 536,25 г на добу. Витрати на день - 107,25 грн, а на рік - боксер - рекомендована доза корму - 350 г на добу. Витрати на добу - 70 грн, а на рік - 25 550 грн.

рекомендована доза корму - 350 г на добу. Витрати на добу - 70 грн, а на рік - французький бульдог - рекомендована доза корму - 250 г на добу. Витрати на добу - 50 грн, а на рік - 18 250 грн

Додамо також, що при розрахунках брали денну норму корму для собак середньої величини.

Які собаки обходяться господарям найдорожче (фото: Freepik)

У скільки обходяться додаткові витрати

Варто наголосити, що догляд за собакою передбачає регулярні огляди у ветеринара, вакцинацію, кастрацію чи стерилізацію, обробки від глистів, кліщів та бліх.

Також варто ще порахувати витрати на аксесуари, а для деяких порід - ще й одяг.

Ціни на послуги у ветеринарних клініках дуже різняться. В середньому вартість кастрації коливається у межах 1 500 грн - 4 200 грн, огляд ветеринара - від 300 грн, вакцинація від 255 грн. Тож додаткові витрати на рік можуть добігати до 10 тис. грн.