Ветеринар розповіла, як часто і скільки потрібно вигулювати собак

Вигулювання собаки дозволить підтримувати вашого улюбленця у гарній формі. Це здоровий контакт з іншими чотирилапими. Варто знати, як часто потрібно вигулювати собак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD .

Чому собакам потрібні прогулянки

Собаці, як і людині, потрібен соціум для гармонійного розвитку. І соціум власне - собачий.

Варто спланувати режим вигулу так, щоб було комфортно вам обом, і для цього не обов’язково вставити о 4 чи 5 ранку. Головне - зберігати режим і виводити собаку на вулицю у приблизно однаковий час щодня.

Ветеринар Вайлані Сунг розповіла, що різні породи потребують різних фізичних вправ. Австралійські вівчарки можуть мати вищі вимоги до фізичних навантажень, ніж, наприклад йоркширські тер’єри.

Мопси, як правило, легше перегріваються, тому власники домашніх тварин повинні бути пильними щодо ознак теплового удару під час прогулянки з ними.

Більшість собак можуть переносити щоденну 20-30-хвилинну прогулянку, якщо вони мають хорошу фізичну форму.

Скільки разів гуляти

Стандартний режим дня собаки - прогулянки двічі на день, зранку та ввечері. Але у випадку проблем із сечовидільною чи нервовою системами - можна і три-чотири рази.

З 3-місячним цуценятком варто гуляти кожні 2-3 години, адже вони ще маленькі і тільки вчаться ходити у туалет на вулиці. У вигулі цуценят важливий режим, тоді з часом можна збільшувати інтервали між прогулянками до 6 годин і більше.

Вік

Тривалість життя вашої собаки відіграє велику роль у її потребах у прогулянках. Молодші собаки мають більше енергії і, як правило, потребуватимуть більше фізичних вправ, ніж собаки середнього віку (5–8 років).

Майте на увазі, що у собак середнього та старшого віку може бути артрит, атрофія м’язів або інші захворювання, які знижують їхню витривалість.

Важливо знаки про ознаки того, що ваша собака втомилась під час прогулянки.

Собаки з відмінним фізичним здоров'ям можуть переносити прогулянки до двох годин.

Виводьте свою собаку на прогулянку та стежте за рівнем її енергії. Якщо вона починає сповільнюватися приблизно через 25-30 хвилин після прогулянки, то можливо, тварина втомилась

Де краще гуляти

Якщо у великому місті немає відокремлених для вигулювання тварин парків, то потрібно це робити так:

на повідку

в межах видимості

по не травмуючій поверхні

Не відпускайте собаку з повідця - він може злякатися і втекти, загубитися або потрапити під машину.