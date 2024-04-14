Прокорми, если сможешь. 8 пород собак, на корм которых вы потратите космические суммы

Недавно в Великобритании провели исследование, как много людей тратят на своих собак. Учитывали только деньги, потраченные на еду, а оплату ветеринарных услуг, грумера, покупку игрушек - не учитывали.

РБК-Украина (проект Styler) решило подсчитать, какие породы собак дороже всего обходятся украинцам и сколько денег нужно тратить в год на их содержание.

8 пород собак, которые обходятся владельцам дороже всего

Для оценки мы приняли во внимание нормы питания разных пород, а также посчитали, сколько обходится питание животного в сутки и в год, если покупать средний по стоимости корм.

Один из самых популярных кормов на рынке - Royal Canin. Его стоимость колеблется в пределах 235 грн. за килограмм (если сразу покупать большую упаковку на 15 кг).

А вот универсальный сухой корм "Мясное ассорти" - по 170 грн за кг.

Для подсчета берем среднюю стоимость - 200 грн за кг.

Согласно нашим расчетам, дороже всего обойдется содержание следующих пород:

ротвейлер - рекомендованная доза для взрослой собаки - 1162,5 г в сутки. Соответственно, на день уходит 232,4 грн, а в год - это 84 826 грн

- рекомендованная доза для взрослой собаки - 1162,5 г в сутки. Соответственно, на день уходит 232,4 грн, а в год - это немецкая овчарка - рекомендованная доза корма - 779,38 г в сутки. Расходы на день - 155,8 грн, а в год - 56 867 грн

- рекомендованная доза корма - 779,38 г в сутки. Расходы на день - 155,8 грн, а в год - лабрадор ретривер - рекомендованная доза корма - 776,2 г в сутки. Расходы на день - 155,24 грн, а на год - 56 662 грн

- рекомендованная доза корма - 776,2 г в сутки. Расходы на день - 155,24 грн, а на год - золотистый ретривер - рекомендованная доза корма - 751, 58 г в сутки. Расходы на день - 151,5 грн, а год - 55 303 грн

- рекомендованная доза корма - 751, 58 г в сутки. Расходы на день - 151,5 грн, а год - курцхаар - рекомендованная доза корма - 648,75 г в сутки. Расходы в сутки - 129,75 грн, а в год - 47 350 грн

- рекомендованная доза корма - 648,75 г в сутки. Расходы в сутки - 129,75 грн, а в год - английский бульдог - рекомендованная доза корма - 536,25 г в сутки. Расходы на день - 107,25 грн, а на год - 39 146 грн

- рекомендованная доза корма - 536,25 г в сутки. Расходы на день - 107,25 грн, а на год - боксер - рекомендованная доза корма - 350 г в сутки. Расходы в сутки - 70 грн, а в год - 25 550 грн.

рекомендованная доза корма - 350 г в сутки. Расходы в сутки - 70 грн, а в год - французский бульдог - рекомендованная доза корма - 250 г в сутки. Расходы в сутки - 50 грн, а в год - 18 250 грн

Добавим также, что при расчетах брали дневную норму корма для собак средней величины.

Какие собаки обходятся хозяевам дороже всего (фото: Freepik)

Во сколько обходятся дополнительные расходы

Следует отметить, что уход за собакой предусматривает регулярные осмотры у ветеринара, вакцинацию, кастрацию или стерилизацию, обработки от глистов, клещей и блох.

Также стоит еще посчитать затраты на аксессуары, а для некоторых пород - еще и одежду.

Цены на услуги в ветеринарных клиниках сильно разнятся. В среднем стоимость кастрации колеблется в пределах 1500 грн - 4200 грн, прием ветеринара - от 300 грн, вакцинация - от 255 грн. Поэтому дополнительные расходы в год могут достигать 10 тыс. грн.